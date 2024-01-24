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Galatasaray'da bir maç daha oynaması durumunda 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino, Roma'nın yolunu tutuyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Angelino, Roma ile anlaşma sağladı. Bonservisi Leipzig'de olan 27 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde İtalyan devine imzayı atacak.
Angelino, Galatasaray formasıyla bu sezon 19 maça çıktı. Deneyimli sol bek bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Son Dakika › Spor › Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti - Son Dakika