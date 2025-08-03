Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Bandırma'da genel kurul üyeleri ve taraftarlarla buluşan Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimine dair eleştiri yaptı.
Ali Koç ve yönetimine gönderme yapan Sadettin Saran, "Biz maalesef mevcut yönetimden daha fazla çocuğu Fenerbahçeli yaptık, başkan olduktan sonra daha fazlasını yapacağız.'' dedi.
Sözlerine devam eden Saran, "Biz, Anadolu'da 27 spor salonu ve 10 okul yaptırdık, hepsinin 2 ortak noktası var: Sarı-lacivert ve Atatürk." yorumunda bulundu.
Sarı-lacivertlilerde seçimli olağanüstü genel kurul 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20-21 Eylül'de yapılacak.
Son Dakika › Spor › Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler - Son Dakika
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