Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi - Son Dakika
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Spor

Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi

Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cuma gününe kadar aday olması halinde seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Saran, Koç'un aday olmaması halinde ise pazartesi gününden itibaren adaylık çalışmalarına hızlı bir şekilde devam edeceğini duyurdu.

07.05.2024 21:08  Güncelleme: 21:14
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Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Saddettin Saran'ın nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Saran'dan yeni bir açıklama geldi.

Sadettin Saran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ALİ KOÇ'A SÜRE VERDİ

"Sayın Başkanımız, Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz.

KOÇ ADAY OLMAZSA GÖREVE HAZIR

Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız"

Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi

Saran'ın tam açıklaması ise şu şekilde:

"Bilindiği üzere, Ekim ayından beri kulübümüze hizmet etmek için yoğun çalışma içinde olduğumuzu, başkanımız Ali Koç'un göreve devam etmemesi halinde bu kutsal göreve talip olduğumuzu bugüne kadar birçok defa farklı vesilelerle ifade etmiştik.

Ancak geldiğimiz noktada, seçime çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen, başkanımız sayın Ali Koç'un aday olup olmama konusunda ortaya hala bir irade koymaması, hazırlıklarımızı son derece zora sokmuş; bizleri bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır.

Özellikle futbol takımımızın aldığı kötü sonuçlarla, şampiyonluk şansımızın zora girmesinin kulübümüz içindeki akbaba kültürünü nasıl heveslendirdiği de dikkate alınırsa, sayın Başkanın devam edip etmemesi ile ilgili artık bir karar verme zorunluluğu daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

Değerli camiamıza, bugüne kadar maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan sayın başkanımıza, kamuoyuna, sözümüzün arkasında durma kararlılığımız nedeniyle bizlere korkak diyenlere bu vesileyle sesleniyoruz:

Sayın Başkanımız Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Durumu camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi - Son Dakika

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