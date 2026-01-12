Sadettin Saran\'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Finalin ardından tribün organizasyonuna ilişkin ayrıntılar da gündeme geldi.
Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Süper Kupa finali için tribünlerde kullanılmak üzere geniş kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bu kapsamda sarı-lacivertli kulübün, 35.000 yağmurluk, 35.000 küçük bayrak, 1.000 büyük bayrak hazırlattığı öne sürüldü.
Organizasyonun toplam maliyetinin 15.250.000 TL olduğu iddia edildi. Bu tutarın tamamının ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından karşılandığı belirtildi.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu final öncesinde yağmurluk dağıtımı dikkat çekerken, bayrakların da tribünlerdeki atmosferi güçlendirdiği ifade edildi.
