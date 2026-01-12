Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest - Son Dakika
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Sadettin Saran\'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
12.01.2026 08:12  Güncelleme: 08:18
Sadettin Saran\'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı final için 35 bin yağmurluk ve binlerce bayrak hazırlattı. Organizasyonun 15.25 milyon TL'ye mal olduğu, masrafın tamamını Başkan Sadettin Saran'ın karşıladığı ortaya çıktı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Finalin ardından tribün organizasyonuna ilişkin ayrıntılar da gündeme geldi.

35 BİN YAĞMURLUK VE BAYRAK HAZIRLANDI İDDİASI

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Süper Kupa finali için tribünlerde kullanılmak üzere geniş kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bu kapsamda sarı-lacivertli kulübün, 35.000 yağmurluk, 35.000 küçük bayrak, 1.000 büyük bayrak hazırlattığı öne sürüldü.

Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

MALİYET 15.250.000 TL, TAMAMINI SARAN KARŞILADI İDDİASI

Organizasyonun toplam maliyetinin 15.250.000 TL olduğu iddia edildi. Bu tutarın tamamının ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından karşılandığı belirtildi.

Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

TRİBÜNLERDE ATMOSFERİN PARÇASI OLDU

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu final öncesinde yağmurluk dağıtımı dikkat çekerken, bayrakların da tribünlerdeki atmosferi güçlendirdiği ifade edildi.

Son Dakika Spor Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest - Son Dakika

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    GS li değilim ama GS yönetiminin taraftara yaptığı ayıp. o yağmurda millet oraya geliyor. 13 1 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    gündemin değişmesi lazım malum geçen hafta saranın rumeysa ile yazışmalarını koko partilerini okuyorduk haberlerde 1 5 Yanıtla
  • Alina02 Alina02:
    ziyaaaa. toplam 8milyon 3 3 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    helal olsun başkana taraftarını düşünen Fenerbahçe farkı yine ortada taraftarını düşünmeyen rakip takım taraftarı çöp poşeti ile kandırdı rakip taraftarı desteklerken düşünsün üstüne üstlük Fenerbahçe ezerek mağlup etti... 5 0 Yanıtla
  • velibaba1.2.3 velibaba1.2.3:
    bu adam da inanç var abi takıma kamçıyı vurdu boşta yapmıyor 3 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest - Son Dakika
