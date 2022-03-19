Sadık Çiftpınar'dan büyük skandal! Tribüne dönerek cinsel organını tuttu, süresiz kadro dışı kaldı - Son Dakika

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçına ev sahibi takımın deneyimli savunmacısı Sadık Çiftpınar'ın çirkin hareketi damga vurdu.

SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDI

Kendisini protesto eden taraftarlara dönerek cinsel organını tutan Sadık Çiftpınar'ın o anlara ait görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Yaşananların ardından Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.