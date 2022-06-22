Sadio Mane, Bayern Münih formasını giydi! İşte yıldız futbolcunun bonservis bedeli

Sezon biter bitmez İngiliz devi Liverpool ile yollarını ayıracağını açıklayan Senegalli yıldız, Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibi, 3 yıllık anlaşma imzaladığı Mane için Liverpool'a 32 milyon euro ve çeşitli bonuslar ödeyecek.

LİVERPOOL FORMASIYLA 124 GOL

2016'da Southampton'dan Liverpool'a gelen Mane, Liverpool formasıyla resmi maçlarda 134 gol kaydetti. Senegalli oyuncu, 1 kez Premier Lig ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

"BU KULÜBÜ ÇOK SEVİYORUM"

Mane, Bayern Münih'e transfer olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek: "Sonunda Münih'te Bayern'in oyuncusu olarak bulunmaktan çok mutluyum. Çok görüşme gerçekleştirdik. Bu büyük kulübün ilgisini en başından beri hissettim. Yani en başından beri aklımda hiçbir şüphe yoktu. Bu meydan okuma için doğru zamandı. Bu kulüple uluslararası alanda da çok şey başarmak istiyorum. Salzburg dönemimde çok sayıda Bayern maçını takip etmiştim. Bu kulübü çok seviyorum" ifadelerini kullandı.