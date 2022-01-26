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Saffet Akyüz: "Guardiola gelse bile şu an Galatasaray'ı düzeltemezdi" - Son Dakika

Saffet Akyüz: "Guardiola gelse bile şu an Galatasaray'ı düzeltemezdi"

26.01.2022 10:52
Saffet Akyüz: "Guardiola gelse bile şu an Galatasaray'ı düzeltemezdi"

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı ve eski milli futbolcu Saffet Akyüz, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması ve yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Galatasaray tarihindeki başarıların yüzde 70'inde Fatih Terim var.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı ve eski milli futbolcu Saffet Akyüz, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması ve yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Galatasaray tarihindeki başarıların yüzde 70'inde Fatih Terim var. 4 maçlık periyotta şunu gördüm ki, Guardiola gelse bile şu an Galatasaray'ı düzeltemezdi" dedi.

TPFD Başkanı ve eski milli futbolcu Saffet Akyüz, TGRT Haber Spor Spikeri Hakan Dede'nin 'Top Sende' programına açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetiminin, Fatih Terim'i göndermesinin yanlış olduğunu aktaran Akyüz, "Büyük takımların hepsi şampiyonluk amacıyla başlıyor. Galatasaray Kulübü de her zaman şampiyonluğa aday bir takım. Kurulan takım gelecek vaat eden bir takım. Gelen başkanın, geliş nedeninde artı bir değer olarak, büyük bir rekabetle geldi. Fatih Terim unsuru burada önemliydi. O yüzden beraber yola çıkıldı ve yolun ortasında gereken şartlar oluştu mu? Tabii ki puansal olarak evet ama bu kurulan takımın vizyon ve gelecek vaat eden takım olduğu için hoca tarafından bakıldığı zaman, orada büyük bir sıkıntı var. Çünkü benim oluşturduğum bir değerle başkan oluyorsun, bana sormadan ani bir şekilde yolların ayrılması, bu kim olursa olsun, baba-oğul arasında olsa bile sorun olur ve arayı açabilir. O yüzden yaşanan süreç, Galatasaray açısında baktığımız zaman özellikle hoca anlamında çok sıkıntılı. Bir karar verilirken, birisini gönderirken onun yerine alacağın hoca da çok önemli. O vizyonu taşıyor mu? Galatasaray hedeflerine yansıtan bir antrenör mü? Şu anki 4 maçlık periyotta baktığınız zaman Torrent bir antrenör, belki iyi şeyler yapacaktır. Ama Fatih Terim bir antrenör dışında hareket eden, takımı yöneten, başkan gibi hareket eden, başkanın üzerindeki sorumluluğu alan, medyayı susturan, yön veren, taraftarı ayağa kaldıran bir karakterdi. Geçmiş tarihine de baktığınız zaman tüm başarıların yüzde 70'inde Fatih Terim var. Çok şık olmadı. Onun yerine gelecek adamın da bu özellikleri gördüğümüz kadarıyla yok. Sadece demeç verebiliyor. 4 maçlık periyotta şunu gördüm k, Torrent biliyorsunuz Guardiola'nın yardımcısı; Guardiola gelse bile şu an Galatasaray'ı düzeltemezdi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Fatih Terim, Galatasaray, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Saffet Akyüz: 'Guardiola gelse bile şu an Galatasaray'ı düzeltemezdi' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Saffet Akyüz: "Guardiola gelse bile şu an Galatasaray'ı düzeltemezdi" - Son Dakika
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