Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: \'Gazze\'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım\'

Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki "7 Ekim saldırısının 100. günü" ifadesi ve Davut yıldızının yer aldığı yazıyı kameralara gösteren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, kadro dışı bırakılmasının ardından gözaltına alınmıştı. İsrailli futbolcu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken İsrail'in Ynet haber sitesine konuştu.

"BU SAF BİR JESTTİ"

Jehezkel yaptığı açıklamada, " Gazze'deki İsrailli rehineler için insani bir jest yapmaya karar verdim. Bana göre, 100 gün boyunca esaret altında olduklarına dikkat çekmek önemliydi. Kışkırtma veya konu hakkında bir tavır sergileme amacım yoktu. Türkiye'deki hassasiyeti biliyorum, bu saf bir jestti." ifadelerini kullandı.

"KIŞKIRTMAK AMAÇLANMAMIŞTI"

Jehezkel açıklamasının devamında, "Sonuç olarak, yarım bir kalp işaretledim ve aynı zamanda 100 numarasını yazdım. Kışkırtmak amaçlanmamıştı, Orada her gün olan kaçırılanlara duyulan empati. Zamanım boyunca sadece futbola odaklanmaya çalıştım." dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Jehezkel'in bugün İsrail'e döneceğini söyledi.