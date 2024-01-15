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Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım' - Son Dakika
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Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'

Antalyasporlu İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası bileğindeki '7 Ekim saldırısının 100'üncü günü' ifadesini ve Davut yıldızını göstermesi sonucu kadro dışı bırakıldı ve gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Jehezkel, İsrail'in Ynet haber sitesine açıklamalarda bulundu. Futbolcu, 'Gazze'deki İsrailli rehineler için insani bir jest yapmaya karar verdim.

15.01.2024 - 13:55,
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Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki "7 Ekim saldırısının 100. günü" ifadesi ve Davut yıldızının yer aldığı yazıyı kameralara gösteren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, kadro dışı bırakılmasının ardından gözaltına alınmıştı. İsrailli futbolcu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken İsrail'in Ynet haber sitesine konuştu.

"BU SAF BİR JESTTİ"

Jehezkel yaptığı açıklamada, " Gazze'deki İsrailli rehineler için insani bir jest yapmaya karar verdim. Bana göre, 100 gün boyunca esaret altında olduklarına dikkat çekmek önemliydi. Kışkırtma veya konu hakkında bir tavır sergileme amacım yoktu. Türkiye'deki hassasiyeti biliyorum, bu saf bir jestti." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan İsrailli futbolcu, Türkiye'yi ayaklandıran gol sevincindeki amacı söyledi: Jest yaptım

"KIŞKIRTMAK AMAÇLANMAMIŞTI"

Jehezkel açıklamasının devamında, "Sonuç olarak, yarım bir kalp işaretledim ve aynı zamanda 100 numarasını yazdım. Kışkırtmak amaçlanmamıştı, Orada her gün olan kaçırılanlara duyulan empati. Zamanım boyunca sadece futbola odaklanmaya çalıştım." dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Jehezkel'in bugün İsrail'e döneceğini söyledi.

Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: \'Gazze\'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım\'
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • NURETTİN AVGIN: İsrailli Rehineler için jest yapmışmış. Aynı jesti Gazze'de katledilen masum çocuklar, kadınlar, siviller ve mazlumlar için de bekliyoruz Jeheskel efendi. Yanıtla 8 4
  • necmettin durmaz: o kolu kesip netanyahuya hediye etmeli Yanıtla 3 3
  • Erhan Kıvanç: Hepsi Trabzonsporun suçu .gitti adamdan gol yedi . Başka adam kalmamış gibi . Yanıtla 3 3

Antalyaspor, İsrail, Diplomasi, Hukuk, Spor, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım' - Son Dakika
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