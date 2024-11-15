Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı! Gole giderken bir anda açıldı - Son Dakika
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Spor

Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı! Gole giderken bir anda açıldı

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FIFA 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela ve Brezilya'nın karşılaştığı maçta ilginç bir olay yaşandı. Maçın son anlarında, Brezilya'nın galibiyet golünü aradığı sırada sahadaki sulama fıskiyeleri bir anda açıldı.

15.11.2024 18:39
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Kulüp futboluna ara verildi milli heyecan başladı. FIFA 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde de Venezuela evinde Brezilya'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle ile sonuçlandı.

GOLE GİTTİĞİ SIRADA FISKİYELER AÇILDI

Ancak mücadelenin son anlarında ise ilginç anlara tanıklık edildi.Maçın uzatma bölümünü oynandığı ve Brezilya'nın galibiyet golünü aradığı sırada sahadaki sulama fıskiyeleri bir anda açıldı. Söz konusu olay sonrasında maça kısa bir ara verildi. O sırada gol arayışında bulunan Brezilyalı futbolcular olaya büyük tepki gösterdi.

Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı! Gole giderken bir anda açıldı

Güney Amerika, Venezuela, Brezilya, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı! Gole giderken bir anda açıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Emre Acar:
    Kadıköy’ Şükrü Saraçoğlu stadında Galatasaray şampiyonluk kutlarkende açılmıştı aklıma geldi herkes hatırlasın diye bende size hatırlatayım dedim 22 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Şike var baba 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    E Ne Olmuş Yani 1 3 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Resmen komedi lan :) 1 0 Yanıtla
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