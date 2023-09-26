Sahalara dönmeye hazırlanan Arda Güler bir kez daha sakatlandı - Son Dakika

Sahalara dönmeye hazırlanan Arda Güler bir kez daha sakatlandı

Son Güncelleme: 26.09.2023 16:05

Sahalara dönem için gün sayan Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Real Madrid'den yapılan açıklamada genç yıldızın sol rektus femoris kasından sakatlandığı belirtildi. Milli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Menisküs sakatlığının ardından sahalara dönmek için sayan Arda Güler, büyük talihsizlik yaşadı. Yeniden sakatlanan futbolcunun Real Madrid formasını uzun bir süre daha giyemeyecek.

3 HAFTA DAHA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı. Milli futbolcunun 3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ANCELOTTI DÖNECEĞİ TARİHİ VERMİŞTİ

Ancelotti kısa süre önce yaptığı açıklamada, Arda Güler'in 27 Eylül'deki Las Palmas maçında sahada olabileceğinin sinyalini vermişti. İtalyan hoca, "Arda Güler iyi ve hazır durumda. Biraz ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor. O çok büyük bir yetenek. Vinicius, Arda, Carvajal ve Mendy'nin kaç dakika oynayabileceğini değerlendirip karar vermem gerekiyor." demişti.

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Son Dakika Spor Sahalara dönmeye hazırlanan Arda Güler bir kez daha sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahalara dönmeye hazırlanan Arda Güler bir kez daha sakatlandı - Son Dakika
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