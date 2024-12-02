Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var

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İtalya Serie A'nın 14. haftasında dün akşam oynanan Fiorentina-Inter maçının 17. dakikasında aniden yere yığılan 22 yaşındaki futbolcusu Edoardo Bove'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

FIORENTINA SON DURUMUNU PAYLAŞTI

İtalyan ekibi Fiorentina, Edoardo Bove'nin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Bove'nin bu sabah uyandırıldığı ve entübeden çıkarıldığı belirtildi. Bove'nin ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla görüştüğü, ilerleyen günlerde bayılmasına neden olan durumun tespit edilmesi için detaylı incelemelerin yapılacağı ifade edildi.

Fiorentina'nın açıklamasında, "Bu hassas anda mesajlarıyla ve destekleriyle büyük bir ilgi gösteren tüm Futbol ailesine ve Viola halkına teşekkür ederiz." denildi.