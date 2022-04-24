Sahaya adımını atınca kıyamet koptu! Cüneyt Çakır ağlamamak için kendini zor tuttu - Son Dakika

MHK'nin düdük astırdığı 13 hakem arasında yer alan Cüneyt Çakır, Tahkim Kurulu'nun kararı bozması sonrası ilk kez Antalyaspor- Kayserispor maçında düdük çaldı. Sahalara geri dönen deneyimli hakem alkışlarla karşılandı.

CÜNEYT ÇAKIR DUYGULANDI

Antalyaspor-Kayserispor maçından önce ısınmak için sahaya çıkan Cüneyt Çakır ve ekibi alkışlarla karşılandı. Antalyasporlu taraftarların desteği karşısında oldukça duygulanan Cüneyt Çakır oldukça duygulandı. Taraftarların alkışlarına önlerinde eğilerek cevap veren Çakır daha sonra Kayserispor teknik ekibiyle selamlaştı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports