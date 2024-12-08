Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu - Son Dakika
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Spor

Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu

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Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçın son dakikalarında sakatlanan ve sahadan sedyeyle ayrılan Barış Alper Yılmaz'ın durumu netlik kazandı. Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan milli futbolcunun 9 Aralık Pazartesi günü (yarın) İstanbul'da MR'ı çekilecek.

08.12.2024 19:11  Güncelleme: 20:10
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Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçta Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Barış Alper Yılmaz'ın son durumu belli oldu.

YARIN İSTANBUL'DA MR'I ÇEKİLECEK: DİZ VE AŞİL TENDONUNDA AĞRI VAR

Barış Yurduseven'in haberine göre; Barış Alper'in dizine bandaj yapıldı. Ayağını hafif hafif basabiliyor. Kontrolleri Sivas'ta değil İstanbul'da yapılacak. Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın 9 Aralık Pazartesi günü (yarın) İstanbul'da MR'ı çekilecek. Öte yandan oyunun ikinci yarısında sahadan ayrılan Osimhen'in arka adalesinde sakatlık olduğu şüphe ediliyor.

Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın son durumu belli oldu

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın son durumu belli oldu

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz\'ın sakatlığındaki son durum belli oldu

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Son Dakika Spor Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Emre Akcay:
    Tff başkanı hakemi de al istifa et. Bu adama yapılan adam öldürmeye teşebbüs 66 13 Yanıtla
  • Ankara null:
    tff baskani Koc yayinci hepsinin A......... 54 9 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Ali koç ve acun’u mutlu edeceğiz diye ülke futbolunu ne hale getirdiniz. Beşiktaş ayıktı ve başkanı paketledi. Sıra federasyonda fenerin ajanları her yerden temizlenmeli. 48 10 Yanıtla
  • Naci Gülenç:
    Tff ve mhk istifa 45 10 Yanıtla
  • osman göçer:
    Ne ağlıyorsunuz be aziksaray 11 37 Yanıtla
  • Ahmet Işık:
    TFF istifaya davet ediyoruz bugün galatasaraya karşı bir komplo vardı herkes gördü 35 9 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BU KİRLİ BEYİNLER BU LİGİ TERKETMEDEN SÜPER LİG 1 CM İLERLEMEZ GALATASARAY DA TÜRKİYE KUPASI'NDAN ÇEKİLMELİ YADA İLK TURDA ELENMELİ BU LİG İÇİN NE KADAR AZ OYNARSAN O KADAR İYİ 35 6 Yanıtla
  • MDSE CHANNEL:
    Yazıklar olsun MHK ve TFF ye 29 8 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    kenafir fb nazar etti adamı 28 8 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    HATA YAPAN HAKEME SÖZÜM YOK LAKİN BU HAKEM BOZUNTUSU KURULU GELMİŞ GADDAR BİR CANLI PİS KOKULAR AYYUKA ÇIKTI 30 5 Yanıtla
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