Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz\'ın sakatlığındaki son durum belli oldu

Bilişim Hurda:

BU KİRLİ BEYİNLER BU LİGİ TERKETMEDEN SÜPER LİG 1 CM İLERLEMEZ GALATASARAY DA TÜRKİYE KUPASI'NDAN ÇEKİLMELİ YADA İLK TURDA ELENMELİ BU LİG İÇİN NE KADAR AZ OYNARSAN O KADAR İYİ