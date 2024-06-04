Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku

Geniş Video İzle

Hazırlık maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda karşılaşmanın 39. dakikasında sakatlanan Ozan Kabak, oyuna devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Ozan'ın yerine oyuna Merih Demiral dahil oldu.

04.06.2024 23:10  Güncelleme: 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesindeki hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılarda Ozan Kabak, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
GÖRÜNTÜ: TRT SPOR

SAHAYI SEDYEYLE TERKETTİ

Mücadelenin 39. dakikasında Retegui ile ikili mücadele sırasında sakatlanan Ozan, oyuna devam edemedi. Sedyeyle oyunu terk eden milli futbolcunun yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu. Ozan Kabak oyundan alınırken İtalyan taraftarlar ve futbolcular tarafından alkışla destek gördü. İtalya maçının ilk yarısında sakatlanan Ozan Kabak muayene ve tetkikleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım\'da sakatlık şoku

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral, Milli Takım, Türkiye, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Behzat: çok geçmiş olsun 17 0 Yanıtla
  • İshak Klein: İnşallah önemli bir şeyi yoktur!.., 3 0 Yanıtla

23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
00:02 Utanması gereken öğrenci değil öğretmen Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler Utanması gereken öğrenci değil öğretmen! Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler
23:51 A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
23:11 Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım’da sakatlık şoku Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
22:59 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz
22:43 Icardi’den duygusal paylaşım Erden Timur’a bu sözlerle veda etti Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 00:22:52. #1.13#
SON DAKİKA: Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement