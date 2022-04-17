Şahinbey Ampute kendi evinde çok farklı: 15-0 - Son Dakika
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Şahinbey Ampute kendi evinde çok farklı: 15-0

17.04.2022 18:13
Şahinbey Ampute kendi evinde çok farklı: 15-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 15-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 15-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 15-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynayan mavi-beyazlı ekip karşılaşmanın ilk yarısı 6-0 önde kapatırken ikinci yarıda bulduğu 9 golle rakibini 15-0 mağlup etti. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı aldığı bu galibiyetle şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış oldu.

"Takımımı kutluyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, herkesin Ampute Sporuna destek vermesi gerektiğini belirterek, "Denizlispor ile yaptığımız karşılaşmada rakibimizi 15-0 mağlup ettik alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutluyorum. Rakibimize de kalan maçlarında başarılar diliyorum. Haftaya İstanbul Bağcılar deplasmanına daha sonra burada Konya'yı ağırlayacağız. Bu iki karşılaşmadan sonra Malatya'ya gideceğiz. Bu karşılaşmaların tamamından galip ayrılarak ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Ritmimizi bozmadan ilerleyeceğiz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Halil İbrahim Köprülü ise, şampiyonluk yolunda bir engelin daha aşıldığını aktararak "İkinci yarının beşinci haftasında Denizli maçını da kazanarak hedefimize giden yolda bir engeli daha aştık. Beklediğimizden daha kolay bir maç oldu. Önemli olan hafta hafta ritmimizi bozmadan ilerlemek" ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Barış Telli de iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade ederek "Bir önemli karşılaşmayı daha geride bıraktık. İyi bir karşılaşma oldu. Rakibimizi de ortaya koyduğu centilmence mücadeleden dolayı kutluyorum. Adım adım güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ve geride kalan tüm maçları kazanarak bu iddiamızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Ampute Futbol Takımı, Şahinbey, Denizli, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şahinbey Ampute kendi evinde çok farklı: 15-0 - Son Dakika


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