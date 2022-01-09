Şahinbey ampute liderlik koltuğunda

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 10-1 farklı mağlup ederek ligde 21 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

İçeride ve dışarıda aldığı farklı galibiyetlerle ligde iyi bir çıkış yakalayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu çıkışını Konya deplasmanında da sürdürerek rakibini 10-1 mağlup edip 21 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İlk yarısı 4-0 biten karşılaşmada mavi beyazlı takım ikinci yarıda da rakibine gol olup yağarak karşılaşmayı 10-1 tamamladı. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak içeride, dışarıda önemli ve farklı galibiyetler aldık. Ligdeki bu çıkışımızı Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 10-1 mağlup ettik. Alınan farklı galibiyetten çok ligde lider olmamız daha çok önemliydi. Şimdi sezon sonuna kadar yerimizi koruyarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime ve futbolcularıma teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP