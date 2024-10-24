Sakaryaspor eski başkanına tokat atan sanıklar için istenen cezalar belli oldu - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor eski başkanına tokat atan sanıklar için istenen cezalar belli oldu

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Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atan iki yöneticinin görüntüleri kısa süre sosyal medyada yayıldı. 1'i tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan iddianamede, eski kulüp yöneticileri H.C.Ş. ve S.İ. hakkında, 'nitelikli yağmaya teşebbüs', 'kişisel verilerin kaydedilmesi' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından toplamda 5 yıl 6'şar aydan 18 yıl 3'er aya kadar hapis cezası talep edildi.

24.10.2024 21:46  Güncelleme: 22:18
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Sakaryaspor eski kulüp başkanı Gökhan İn'in iki yönetici tarafından tokatlanmasıyla ilgili görüntüler uzun süre konuşulmuştu. Tepki çeken saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, eski kulüp yöneticileri H.C.Ş. ve S.İ. hakkında, "nitelikli yağmaya teşebbüs", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından toplamda 5 yıl 6'şar aydan 18 yıl 3'er aya kadar hapis cezası istendi.

Sakaryaspor eski başkanına tokat atan sanıklar için istenen cezalar belli oldu

VİDEONUN KURGU OLDUĞUNU SAVUNDU

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 7 sayfalık iddianamede Gökhan İn müşteki, eski yöneticiler tutuklu H.C.Ş. ve S.İ. şüpheli olarak yer aldı.

Gökhan İn'in, aynı kulübün yönetiminde olan H.C.Ş. tarafından darbedilerek para ödemekle tehdit edilmesine dair video kaydının sosyal medya yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, H.C.Ş'nin, söz konusu videoyu kendilerini mağdur göstermek amacıyla birlikte çektiklerini, kurgudan ibaret olduğunu ve yağma kastıyla hakaret etmediğini savunduğu aktarıldı.

İddianamede, "Meçhul failin, müştekiye yönelik tehditlerini ve 150 bin lirayı ceza olarak ödemesi gerektiğini ilettiği, her ne kadar kurgu video çekilmesinden bahsetse de esasında videonun meçhul faile müştekinin tehdit edildiğini göstermek ve delillendirmek için çekildiği, tehdit altındaki müştekinin şüpheli H.C.Ş'nin talep ettiği şekilde video çekilmesine izin vermek zorunda kaldığı anlaşılmıştır. Müştekinin uzun süredir kendisine yönelebilecek saldırının tehdidi ve huzursuzluğunun etkisi altında olduğu ve şüpheli H.C.Ş'nin de olabilecek saldırı ve tehdidin bir parçası olduğu, tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde şüpheli H.C.Ş'nin, meçhul fail veya faillerle iştirak iradesiyle hakaret ettiğinin ve Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle müşterek fail sıfatıyla işlenen suçlara katıldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor eski başkanına tokat atan sanıklar için istenen cezalar belli oldu

YARGILAMA KASIM AYINDA BAŞLAYACAK

Şüpheli S.İ'nin eyleminin tarafların isteği üzerine video çekmekten ibaret olduğunu savunduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Müştekiye, videonun meçhul fail tarafından başkasına gönderilmeyeceği konusunda beyanlarda bulunması, meçhul failin kim olduğunu ve neden tehditte bulunduğunu bilmesi ve olay günü müştekiyi tehdit edecek olan şüpheli H.C.Ş'nin yanına bu durumu bilerek gitmesi ve birlikte video çekmeleri birlikte değerlendirildiğinde S.İ'nin H.C.Ş. ve meçhul faille aynı suçu işleme iradesiyle hakaret ettiği, olay günü H.C.Ş. ile aynı suçu işlemek için orada bulunduğu, tüm olaylar ve eylemleri üzerinde bilgisi bulunduğu gibi söz ve davranışlarıyla H.C.Ş. tarafından işlenen suçun üzerinde fiili hakimiyet kurduğu, S.İ'nin işlenen suçlara Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle müşterek fail sıfatıyla katıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, şüpheliler H.C.Ş. ve S.İ. hakkında "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların yargılanmasına gelecek ay başlanacak.

Sakaryaspor eski başkanına tokat atan sanıklar için istenen cezalar belli oldu

NE OLMUŞTU?

Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, bu kapsamda polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi H.C.Ş. "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden H.C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

İfadesinin alınması için çalışma başlatılan ve daha sonra emniyete teslim olan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. de savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçunda tutuklanmıştı. Şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti. Gökhan İn, Sakarya Adliyesine giderek kendisine tokat atan ve olayı videoya çeken 2 kişi hakkında şikayette bulunmuştu.

Sakaryaspor eski başkanına tokat atan sanıklar için istenen cezalar belli oldu

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Son Dakika Spor Sakaryaspor eski başkanına tokat atan sanıklar için istenen cezalar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Trabzon:
    BİZİM SİSTEMDE GARİBANA KURŞUN ATMAKLA...BÜYÜK ADAMLARA TOKAT ATMAK AYNI CEZA 5 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Cezasız Kalmasın 3 0 Yanıtla
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