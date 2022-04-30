Sakaryaspor, kupasına kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor, kupasına kavuşuyor

30.04.2022 20:06
Sakaryaspor, kupasına kavuşuyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor, şampiyonluk kupasını kavuşuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor, şampiyonluk kupasını kavuşuyor.

Sakarya temsilcisi, ligin 37. haftasında saat 20.30'da konuk edeceği Kahramanmaraşspor maçının ardından kupasını taraftarın önünde kaldıracak.

Sakaryasporlu taraftarlar, maçtan saatler önce Yeni Atatürk Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı. Sevinç gösterilerinde bulunan taraftar, takım otobüsünü stadyuma gelişinde tezahüratlarla karşıladı.Takım, maçın ardından düzenlenecek konser etkinliğinin ardından kupasını havaya kaldıracak.

10 yıllık özlemini gidermenin mutluluğunu yaşayan Sakarsaspor, stadyumda düzenlenen etkinliklerin ardından üstü açık otobüsle Çark Caddesi'ne geçecek. Buradan Demokrasi Meydanı'na geçecek Sakaryaspor, taraftarıyla şampiyonluk kutlamalarına katılacak. Kutlamalarda lazer ışık ve sahne gösterileri düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Sakaryaspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor Sakaryaspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor Şampiyonların belirlendiği TFF 2. Lig'de play-off ve düşmeme mücadelesi sürüyor Şampiyonların belirlendiği TFF 2. Lig'de play-off ve düşmeme mücadelesi sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor Toto, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sakaryaspor, kupasına kavuşuyor - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahaya çıktığına pişman oldu!
19:50 Yıldız Tilbe kaza yaptı, arabadan indikten sonraki hareketi takdir topladı
19:34 Hırçın çakal, plajda tek bulduğu çocuğun suratını parçaladı
19:31 Trabzonspor-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:30 La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu!
18:57 Burak Elmas basın toplantısında Fatih Terim'e çağrıda bulundu
18:46 Kadın masör, para karşılığında müşterisiyle cinsel ilişkiye girerken patronuna yakalandı
18:32 Burak Elmas Galatasaray'ın seçim tarihini canlı yayında açıkladı!
18:19 Konyaspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı
18:05 Trabzonsporlular kutlamalara başladı! Eşini hastanede bırakıp gelen taraftarın sözleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 20:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, kupasına kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement