Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı - Son Dakika
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Spor

Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı

Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı

Young Boys deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, ilk yarının son anlarında Monteiro ile çarpıştı. Bu pozisyonun ardından sakatlanan Muslera, maça devam edemedi ve ikinci 45 dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

21.08.2024 23:19
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, ikinci yarıya çıkmadı.

İLK YARININ SONUNDA SAKATLANDI

İlk yarının son anlarında Monteiro ile çarpışan Muslera, yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini ikinci 45 dakika için Günay Güvenç'e bıraktı.

Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
GÖRÜNTÜ: TRT1

YOUNG BOYS KALECİSİ DE OYUNA DEVAM EDEMEDİ

İsviçre temsilcisinin kalecisi David von Ballmoos, Mauro Icardi ile çarpıştıktan sonra sakatlık geçirdi. Tedavisinin ardından oyuna devam eden von Ballmoos, sakatlığının devam etmesi üzerine 32. dakikada oyundan çıktı. İsviçreli kalecinin yerine oyuna Marvin Keller girdi.

Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı

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Son Dakika Spor Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hakan Korkmaz: batman cakti kuşlar hevesi kursağında kaldı 27 27 Yanıtla
    Tolga Arslanoğlu: :) Avrupa’da ger maçta kırmızı gören gs, Türkiye’de sarı kart görmüyor. Yapraaaaaam 12 9
  • orhan inan: Bence çok kötü bir ilk yarı çıkardı.kendisi çıkmak istemiştir 34 5 Yanıtla
  • Çelikk: Güzel skor İstanbul da bu iş tamam hayırlı olsun GS 17 16 Yanıtla
  • Tahir Yılmaz: Ferhat anenle beraber tur atliycaz İstanbul'da koçum 17 14 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Yazık günah transfere harcanan paralara. 4/1 bütçeli bir takım kalbura çevirdi. 21 4 Yanıtla
  • Merhaba: Maçın yıldızı Abdulkerim.Kırmızı yemese halen oynatacaklar. 19 5 Yanıtla
  • İdris Sarp: Kensi Hatasindan yedigi icin cikamamiatir 20 3 Yanıtla
  • Özgür Çelik: ferhatin annesi tribünde olacak herkesi bekleriz 3 10 Yanıtla
  • Serdar: Muslera akşamda görüldü ki emekli olmayı kafasına koymuş. teşekkür edip göndermek lazım acilen bir kaleci lazım bu takıma 3 1 Yanıtla
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