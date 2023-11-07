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İrfan Can Kahveci'den gelen haber taraftarın yüreğine su serpti - Son Dakika

İrfan Can Kahveci'den gelen haber taraftarın yüreğine su serpti

Son Güncelleme: 07.11.2023 09:18

Trabzonspor maçında sakatlandıktan sonra oyundan alınan İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu. Milli futbolcuya yapılan tetkiklerde bir probleme rastlanmadı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 kaybettiği maçın son dakikalarında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin akıbeti belli oldu. Yıldız futbolcuya yapılan kontrollerde bir sorun tespit edilmedi.

LUDOGORETS MAÇINDA OYNAYABİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre, İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumunda herhangi bir problem bulunmuyor. İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda milli futbolcu, Ludogorets maçında forma giyebilecek.

14 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasını 19 maçta giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'den gelen haber taraftarın yüreğine su serpti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'den gelen haber taraftarın yüreğine su serpti - Son Dakika
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