Sakatlığı ne durumda? Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi - Son Dakika
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Sakatlığı ne durumda? Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi

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Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirdikten sonra Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Buruk, ''Icardi'nin tedavisi kendi ülkesinde sürüyor. 2-3 gün içinde burada bizimle olacak. Şu anda gözüken 2 hafta daha süresinin olduğu'' dedi.

14.09.2024 23:01  Güncelleme: 23:43
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında iç sahada 5-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu. Gabriel Sara'dan övgüyle bahseden Buruk, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin de sahalara dönüşü için tarih verdi.

"BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Bu maçlara hazırlık milli takım sonrası zor oluyor. Çok fazla oyuncumuzla çalışamadık. Devamında sadece 2 gün birlikte çalıştık. Rakibimiz 5'li savunmayla bizi karşıladı. Bunu bir duran topla çözdük. Oyunun devamında rakibimizin çok açılmadığını gördük. Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golle bizim için önemli. Ayrıca çok fazla pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici.

"BUNA İHTİYACIMIZ VARDI"

Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların kafası ve bizim kafamız daha çok rahatlıyor. 4'te 4 ile başlamak bizim için önemli. Hem ligi hem de Avrupa'yı kazanmak istiyoruz. Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. Sallai, Icardi ve Ziyech yoktu. Sahada olan oyuncular yüzde 100'ünü verdi.

GABRIEL SARA SÖZLERİ

Oyuncular yeni bir ülkeye geliyor. Sezon başı, bu hazırlık süreci önemli. Bizde iki türlü şey var. Ya öldürüyoruz ya da fazla yukarı çıkarıyoruz. Yukarı çıkarmamıza da gerek yok. İyi bir oyun ortaya çıkardı. Bunu ondan hep isteyeceğiz. Lucas ile birlikte çok iyi iş yaptılar. Savunmamızın performansı orta sahanın iyi olmasını da sağladı. Savunmamızın önemi yüksekti. Takımımız genel olarak iyi oynadı. Çok fazla abartmamak lazım. Çok fazla öldürmemek de lazım. 3 gün sonra bir maçımız daha var.

"MUHTEŞEM ATMOSFER"

Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi muhteşem bir atmosfer yarattılar. Burada takımın iyi olması onları da oyunun içine çekiyor. Takım ve taraftar birleşerek iyi bir gövde gösteri yaptı.

"FORVETLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

3 önemli forvetimiz var. Hepsi geldiğinde sistemsel olarak ne yapacağımıza bakacağız. Takımı sahiplenmeleri çok önemli. Osimhen, Batshuayi bunu yapıyor. Icardi zaten bir efsane oldu.

ICARDI'NİN SAKATLIĞI

Icardi'nin tedavisi kendi ülkesinde sürüyor. 2-3 gün içinde burada bizimle olacak. Şu anda gözüken 2 hafta daha süresinin olduğu."

Sakatlığı ne durumda? Okan Buruk, Mauro Icardi\'nin dönüşü için tarih verdi

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Son Dakika Spor Sakatlığı ne durumda? Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • V. A.: Osimhen golde topa değmemiş ortayı açanın gol. Kazma bu adam. 2 kez topa vurdu 2 si de kız gibi.. çocuk tutar.. icardinin ceyreği etmez.. jacobsla jelert de cok kötü oyuncu kesinlikle. Sara da iyi gibi gozukuyor ama kesınlkle rize inanılmaz kötü. Ligin en kötü takımı. Kenslkle ptt 1. Lig de bile ilk 10 a giremez. Hiç skora aldanmayın kesinlikle. 7 13 Yanıtla
  • Çelikk: Fenerbahçe Maçında Oynamasını İstiyorum 6 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Galatasaray da en sağlam mevki forvet. En yumuşak yeri kanatlar 2 0 Yanıtla

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