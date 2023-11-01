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Sakatlığını atlatan Arda'ya büyük şok! Ancelotti'nin aldığı karar sonrası neye uğradığını şaşıracak - Son Dakika

Sakatlığını atlatan Arda'ya büyük şok! Ancelotti'nin aldığı karar sonrası neye uğradığını şaşıracak

Son Güncelleme: 01.11.2023 13:08

Antrenmanlara başlamasına rağmen yeşil sahalardan bir süre daha uzak kalacak olan Arda Güler, hocası Ancelotti'nin kararı sonrası şok yaşadı. İki kez sakatlandıktan sonra özel bir programla çalışmalarını sürdüren Arda'nın, hocası tarafından ''İyice güçlenmeden onu riske edemem. Biraz daha beklemesi lazım'' şeklinde açıklama yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den dünya devi Real Mdrid'e transfer olan Arda Güler, peş peşe yaşadığı sakatlıkların ardından takımla antrenmanlara başlamasına rağmen henüz maça çıkamadı.

BU KEZ TEMKİNLİ

Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin iki kez sakatlandıktan sonra özel bir programla çalışmalarını sürdüren Arda'yı bu kez riske etmeye pek niyeti yok gibi...

Sakatlığını atlatan Arda'ya şok! Hocasının aldığı karar sonrası dünyası başına yıkıldı

"İYİCE GÜÇLENMEDEN RİSKE EDEMEM"

Kadroda yer almak için gün sayan genç yıldızın biraz daha beklmesi gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcının ""İyice güçlenmeden onu riske edemem. Biraz daha beklemesi lazım" dediği öğrenildi.

Sakatlığını atlatan Arda'ya şok! Hocasının aldığı karar sonrası dünyası başına yıkıldı

HENÜZ MAÇA ÇIKAMADI

30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla henüz resmi bir maça çıkamadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlığını atlatan Arda'ya büyük şok! Ancelotti'nin aldığı karar sonrası neye uğradığını şaşıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakatlığını atlatan Arda'ya büyük şok! Ancelotti'nin aldığı karar sonrası neye uğradığını şaşıracak - Son Dakika
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