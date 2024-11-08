Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi'den jet hızında açıklama - Son Dakika
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Spor

Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi'den jet hızında açıklama

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Dün oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Icardi, "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim" dedi.

08.11.2024 13:54
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak ve sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"YAKINDA DÖNECEĞİM"

Arjantinli yıldız'ın açıklamasında, "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim" ifadelerini kullandı.

Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi\'den jet hızında açıklama

Sosyal Medya, Mauro Icardi, Galatasaray, Tottenham, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi'den jet hızında açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Bilişim Hurda:
    BOŞUNA SEVİNMEYİN KUŞLAR DEMEKKİ OCAK AYINDA YENİ BİR YILDIZ GELİYOR. 50 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Yeter wandasınada icardisinede boş haber 19 35 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Boynuzlar ta 20 metreden gözüküyor 21 26 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    5 AY PENALTI ATACAK BİRİNİ BULURLAR MERAK ETME (P)İCARDİ 17 25 Yanıtla
  • Ömer Faruk DERE:
    bence sakat degil biraz ara verip kafayi toparlamak istiyor Wanda yengeden dolayi 20 16 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Karısının peşinden koşmaya gitti :) içinden gelmiş 15 20 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bilişim İNÖNÜDE YENİ BIR 5 DAHA GELİYOR BEŞİKTAŞTAN BEKLEYIN 9 17 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    Mauro kaliteli geçmişi harika işlerle dolu fakat son zamanlarda futbola hiç odaklanmasını besbelliydi, geçmiş olsun kral.. 23 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Tazmanya köküne kadar sende hala farketmedin mi 18 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    wanda nara bitirdi bu adamı 12 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi'den jet hızında açıklama - Son Dakika
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