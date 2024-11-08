Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak ve sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Arjantinli yıldız'ın açıklamasında, "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi'den jet hızında açıklama - Son Dakika
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