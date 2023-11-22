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Sakatlıklardan kurtulamayan Arda tek bir şeyin pişmanlığını yaşıyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in İspanya'daki ilk günlerinde çok zorluk çektiği öne sürüldü.

Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en üzücü günlerini Real Madrid'in Los Angeles kampında yaşadı.

Real Madrid'e transfer olmanın baskısının yanı sıra kampta yaşadığı sakatlık ve dil bariyeri sebebiyle fazla iletişim kuramaması, Arda'nın psikolojik olarak sorun yaşamasına yol açtı.

İlk antrenmanlarda gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Arda Güler'in, antrenmandan sonra dinlenmeye geçtiğinde sorun yaşamaya başladığı yazıldı.

Real Madridli oyuncuların da Arda'nın yaşadığı sorunların farkında olduğu ve en başından beri ona yardımcı olduğu belirtilirken, genç oyuncunun zaman zaman 'Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım' fikrine kapıldığı ifade edildi.