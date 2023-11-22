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Sakatlıklardan kurtulamayan Arda tek bir şeyin pişmanlığını yaşıyor - Son Dakika

Sakatlıklardan kurtulamayan Arda tek bir şeyin pişmanlığını yaşıyor

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in İspanya'daki ilk günlerinde zorluk yaşadığı belirtildi. Dil bariyeri ve sakatlıklar sebebiyle iletişimde zorluk çeken Arda'nın, Real Madrid'in Los Angeles kampında psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edildi. Real Madridli oyuncuların da Arda'nın yaşadığı sorunların farkında olduğu ve ona yardımcı olduğu belirtildi. Ancak genç oyuncunun zaman zaman 'Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım' fikrine kapıldığı ifade edildi.

22.11.2023 - 21:50,  Güncelleme: 21:55
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Sakatlıklardan kurtulamayan Arda tek bir şeyin pişmanlığını yaşıyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in İspanya'daki ilk günlerinde çok zorluk çektiği öne sürüldü.

Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en üzücü günlerini Real Madrid'in Los Angeles kampında yaşadı.

Real Madrid'e transfer olmanın baskısının yanı sıra kampta yaşadığı sakatlık ve dil bariyeri sebebiyle fazla iletişim kuramaması, Arda'nın psikolojik olarak sorun yaşamasına yol açtı.

İlk antrenmanlarda gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Arda Güler'in, antrenmandan sonra dinlenmeye geçtiğinde sorun yaşamaya başladığı yazıldı.

Real Madridli oyuncuların da Arda'nın yaşadığı sorunların farkında olduğu ve en başından beri ona yardımcı olduğu belirtilirken, genç oyuncunun zaman zaman 'Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım' fikrine kapıldığı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlıklardan kurtulamayan Arda tek bir şeyin pişmanlığını yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakatlıklardan kurtulamayan Arda tek bir şeyin pişmanlığını yaşıyor - Son Dakika
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