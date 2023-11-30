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Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var - Son Dakika

Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var

İspanyol devi Real Madrid'de üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler, bireysel olarak saha çalışmalarına başladı.

30.11.2023 - 17:31,  Güncelleme: 17:59
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi sonrası henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu, bireysel olarak saha çalışmalarına başladı.

BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Marca'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki yıldız futbolcunun bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı kaydedildi.

NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL

Genç yıldızın geri dönüşü için net bir tarih verilmezken, doktorların Arda'nın uzun süredir beklenen çıkışını sakin bir şekilde gerçekleştirmek istediği belirtildi.

Sakatlıkların bir türlü peşini bırakmadığı Arda'dan haber var
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Arda Güler, Sağlık, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var - Son Dakika
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