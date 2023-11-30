Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi sonrası henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu, bireysel olarak saha çalışmalarına başladı.
Marca'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki yıldız futbolcunun bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Genç yıldızın geri dönüşü için net bir tarih verilmezken, doktorların Arda'nın uzun süredir beklenen çıkışını sakin bir şekilde gerçekleştirmek istediği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var - Son Dakika