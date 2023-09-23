Sakatlıktan dönen Arda Güler bıraktığı yerden devam ediyor! Formayı almak için geri sayıma geçti - Son Dakika

Sakatlıktan dönen Arda Güler bıraktığı yerden devam ediyor! Formayı almak için geri sayıma geçti

Sakatlıktan dönen Arda Güler bıraktığı yerden devam ediyor! Formayı almak için geri sayıma geçti
Son Güncelleme: 23.09.2023 12:48

Sakatlık sürecinin ardından Real Madrid ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Arda Güler, teknik ekibi büyülemeye devam ediyor. Genç yıldızın hızlı bir şekilde tedavi sürecini tamamlaması ve idmandaki performansı, eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi de oldukça şaşırttı. Güler'in 30 Eylül'de oynanacak Girona maçında sahada olması bekleniyor.

Yaklaşık iki ay sonra takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, bıraktığı yerden devam ediyor. Genç yıldız, performansıyla teknik ekibin yine yüzünü güldürdü.

GIRONA MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Takımla çalışmalara başlayan Arda Güler istekli oyunu ve attığı gollerle teknik ekibi büyüledi. Kısa süre içinde iyileşme sürecini tamamlayacak olan Güler'in 30 Eylül'de Girona ile deplasmanda yapılacak maçta kadroya girmesi bekleniyor.

ANCELOTTI DAHA GEÇ DÖNMESİNİ BEKLİYORDU

Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti, 19 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Arda'nın 25 Eylül Pazartesi günü takımla birlikte sahada antrenmanlara başlamasının öngörüldüğünü söylemişti. Takıma beklenenden erken dönen Arda, antrenman performansıyla da Ancelotti'yi oldukça şaşırttı.

Carlo Ancelotti, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlıktan dönen Arda Güler bıraktığı yerden devam ediyor! Formayı almak için geri sayıma geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakatlıktan dönen Arda Güler bıraktığı yerden devam ediyor! Formayı almak için geri sayıma geçti - Son Dakika
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