Yaklaşık iki ay sonra takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, bıraktığı yerden devam ediyor. Genç yıldız, performansıyla teknik ekibin yine yüzünü güldürdü.
Takımla çalışmalara başlayan Arda Güler istekli oyunu ve attığı gollerle teknik ekibi büyüledi. Kısa süre içinde iyileşme sürecini tamamlayacak olan Güler'in 30 Eylül'de Girona ile deplasmanda yapılacak maçta kadroya girmesi bekleniyor.
Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti, 19 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Arda'nın 25 Eylül Pazartesi günü takımla birlikte sahada antrenmanlara başlamasının öngörüldüğünü söylemişti. Takıma beklenenden erken dönen Arda, antrenman performansıyla da Ancelotti'yi oldukça şaşırttı.
Son Dakika › Spor › Sakatlıktan dönen Arda Güler bıraktığı yerden devam ediyor! Formayı almak için geri sayıma geçti - Son Dakika