Salah diyetini bizzat açıkladı! Herkesin zevkle yediği yemeği ayda bir kez tüketebiliyor - Son Dakika
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Salah diyetini bizzat açıkladı! Herkesin zevkle yediği yemeği ayda bir kez tüketebiliyor

12.06.2022 18:09

Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah günlük rutinin anlattı. Her gün meditasyon yaptığını belirten Salah, formda kalmak için ise evinde dahi fitness aletleriyle çalıştığını belirtti. Diyet programını da açıklayan Mısırlı futbolcu, "Brokoli, tatlı patates, balık, tavuk ve salatayı her zaman tercih ederim." derken ayda sadece bir kere pizza yiyebildiğini belirtti.

Liverpool, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kıl payı kaçırmış olsa bile Mohamed Salah, performansıyla Kırmızılar için sezona damga vuran isim oldu. Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Mısırlı yıldız, günlük rutinlerini anlattı.

"FİZİKSEL DURUMUMU SÜREKLİ İYİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Goal.com'un France Football'dan aktardığı habere göre günlük rutini sorulan Salah, "Her gün, on ya da yirmi dakika, tek başıma meditasyon yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Mısırlı futbolcu ayrıca, "Evimizin iki odası farklı fitness aletlerine ve vücut geliştirmeye ayrıldı. Evde kriyoterapi ve hiperbarik odalar da var. Fiziksel durumumu sürekli iyi tutmaya çalışıyorum. Evimin bir hastaneye benzediği doğru, ama eşim bundan hoşlanmıyor! O kendisinden çok aletlerle vakit geçirdiğimi söylüyor!" dedi.

Salah diyetini bizzat açıkladı! Herkesin zevkle yediği yemeği ayda bir kez tüketebiliyor

"AYDA BİR KEZ PİZZA YİYEBİLİR"

Beslenme programını da açıklayan Salah, "Brokoli, tatlı patates, balık, tavuk ve salatayı her zaman tercih ederim. Londra'da harika bir restoranda kendimi şımartacaksam suşi tercih ederim. En fazla ayda bir kez pizza yiyebilirim. Hamburger severim ama neredeyse hiç yemiyorum çünkü sonrasında kendimi ağır hissediyorum!" şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA: Salah diyetini bizzat açıkladı! Herkesin zevkle yediği yemeği ayda bir kez tüketebiliyor - Son Dakika
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