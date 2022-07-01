Salah, Liverpool'da kaldı! Yıldız futbolcu sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Salah, Liverpool'da kaldı! Yıldız futbolcu sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

01.07.2022 18:24
Salah, Liverpool'da kaldı! Yıldız futbolcu sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Mısırlı golcü yaptığı açıklamada, "Harika hissediyorum, Liverpool ile kupa kazanmak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Liverpool ile Muhammed Salah arasında gerçekleştirilen görüşmeler mutlu son ile bitti. Mısırlı yıldız futbolcu, İngiliz ekibiyle olan kontratını 2025 yılına kadar uzattı.

"HERKES İÇİN GÜZEL BİR GÜN"

Yeni sözleşmenin açıklanmasının ardından kulüp sitesine konuşan Salah, "Harika hissediyorum, Liverpool ile kupa kazanmak için heyecanlıyım. Herkes için güzel bir gün. Sözleşme görüşmeleri biraz zaman alıyor, ama şimdi her şey yapıldı. Bu yüzden geleceğe odaklanmalıyız." dedi.

"POZİTİF OLMAMIZ GEREKİYOR"

Salah yaptığı açıklamanın devamında, "Geçen sezon 4 kupaya yaklaşmıştık ama sezonun son haftasında iki kupayı kaybettik. Bence Liverpool, yarışmak için iyi bir pozisyonda, yeni transferlerimiz de var. Çok çalışmaya devam etmemiz, iyi bir vizyona sahip olmamız ve pozitif olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Muhammed Salah, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah, Liverpool'da kaldı! Yıldız futbolcu sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 18:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Salah, Liverpool'da kaldı! Yıldız futbolcu sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement