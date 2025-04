Samandıra\'ya giden Ali Koç\'un futbolculara ne dediği ortaya çıktı

KaraKartal:

iş bilmez beceriksiz... Açıklamalarıyla her seferinde dağılan gsyi kenetlendirdi, kendi oyuncularının motivasyonunu düşürdü... Kayseri 9 eksik, 2 as oyuncuyla sahadaydı ki kondisyonsuz yedeklere, 18lik çocuklara dişgeçiremediler. başka takımlarda olsa yönetim ve morinyo istifa ettirilirdi, bazı oyuncular kadro dışı kalırdı... burdan güçlenerek çıkardı... şimdi aynı ruhsuzluk iş bilmezlik devam edecek... taraftardan tepkiler gelmedikçe her sene hüsran :)