Samandıra'ya giden Ali Koç'un futbolculara ne dediği ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Samandıra'ya giden Ali Koç'un futbolculara ne dediği ortaya çıktı

Samandıra\'ya giden Ali Koç\'un futbolculara ne dediği ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetimi, Kayserispor beraberliği sonrası Samandıra'yı ziyaret ederek futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, bu kritik dönemde futbolculara ''Kalan tüm maçları kazanmalısınız. Taraftara borçlusunuz ve ligi en yüksek puanla bitirmelisiniz'' mesajı verdi.

25.04.2025 11:23
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de yönetim, Kayserispor beraberliği sonrası Samandıra'yı ziyaret ederek futbocularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, sahasındaki 3-3'lük Kayserispor beraberliği sonrası şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5'e çıkarken, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı azaldı.

Taraftarlar bu durum karşısında yönetimi sert bir şekilde eleştirirken, Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanına çıkacağı zorlu haftaya girildi.

"TARAFTARA BORÇLUSUNUZ"

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, bu kritik dönemde Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi. Yapılan toplantıda futbolculara, "Kalan tüm maçları kazanmalısınız. Taraftara borçlusunuz ve ligi en yüksek puanla bitirmelisiniz" mesajı verildi.

"ŞANSIMIZ HALA DEVAM EDİYOR"

Başkan Koç'un, futbolculara; "Ummadığımız bir kayıp yaşadık, bu bize yakışmadı. Camiamızı ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Bize güvenenleri, inananları üzdük. Ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil. Rakibimizin de puan kaybetme ihtimali çok yüksek. Siz kalan 6 maçı kazanın, sonrasına hep birlikte bakalım. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor. Siz Fenerbahçe'ye yakışır şekilde son ana kadar mücadeleyi bırakmayın" dediği öne sürüldü.

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Kayserispor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samandıra'ya giden Ali Koç'un futbolculara ne dediği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • KaraKartal:
    iş bilmez beceriksiz... Açıklamalarıyla her seferinde dağılan gsyi kenetlendirdi, kendi oyuncularının motivasyonunu düşürdü... Kayseri 9 eksik, 2 as oyuncuyla sahadaydı ki kondisyonsuz yedeklere, 18lik çocuklara dişgeçiremediler. başka takımlarda olsa yönetim ve morinyo istifa ettirilirdi, bazı oyuncular kadro dışı kalırdı... burdan güçlenerek çıkardı... şimdi aynı ruhsuzluk iş bilmezlik devam edecek... taraftardan tepkiler gelmedikçe her sene hüsran :) 77 0 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    ya gidin artık gidin bu taraftar istifa diyor insan biraz utanırya tribünle gelen tribünle gider bütün Fenerbahçe taraftarı sizi istemiyor Mourinhonuda al git 46 0 Yanıtla
  • 8585kk:
    yaaa başknm siz neyin peşindesinz liğ bitti hâlâ şanstan bahsediyosnz.. 26 0 Yanıtla
  • ömer duman:
    Ali koc başkan GS şampiyon 13 1 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    Futbolcular, siz Koç'a bakmayın böyle devam edin:) Ali Koç bizim kırmızı çizgimizdir onu kimseye yedirmeyiz:)))) 7 0 Yanıtla
  • rıfat eren:
    bütün maçları alsın üç puan dabizden verelim sadaka niyetine yine bir cacık olmaz 6 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    beşiktaşla da konuşsun yönetimi değişti işi çok zor 2 0 Yanıtla
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