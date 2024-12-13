Samet Akaydın Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koydu - Son Dakika
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Spor

Samet Akaydın Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koydu

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Athletic Bilbao maçında büyük bir hata yapan ve taraftarlardan sert tepki alan Samet Akaydın'ın devre arasında teknik direktör Jose Mourinho'ya ''Beni çıkar'' dediği ve Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyduğu ortaya çıktı.

13.12.2024 16:35  Güncelleme: 16:42
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçında büyük bir hata yaparak gole sebebiyet veren Samet Akaydın'ın flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

Oyunda kaldığı süre boyunca taraftarlardan büyük tepki alan tecrübeli stoperin, Jose Mourinho'ya "Takımım için oynamamam daha iyi. Bu şekilde oynarsam takıma daha fazla zarar veririm" dediği ve devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği kaydedildi.

"BANA KULÜP BUL"

Samet, 2. yarıda yedek kulübesinde de yer almadı ve maç oynanırken stadı terk ederek evine gitti. Akaydın, menajerine kendisini isteyen takımlarla temas kurulmasını yönünde talimat verdi. Yönetim Samet için gelen teklifleri Ocak ayında değerlendirecek.

Samet Akaydın Fenerbahçe\'den ayrılmayı kafasına koydu

Athletic Bilbao, Jose Mourinho, Samet Akaydın, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samet Akaydın Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Galatasaray 1905:
    str gitsin 33 3 Yanıtla
  • Turhallı:
    Lütfen verdiğin zarar için teşekkürler 26 3 Yanıtla
  • İsmet Albayrak:
    Vay delikanlı gönlüm vay :D Adamda ki şu egoya bak sen ya :D keşke bir işe yarasan da böyle konussan kendini nimetten sanıyor sanarsın pepe :D 21 3 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    S. gitsin o hatadan sonra 1 dakika daha fazla durmaması lazımdı oyunda. 21 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    kimse almaz ki amatör e gitsin 19 2 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    bu kesin uyuşturucu kullanıyor ..bakın idrar kan tahlili yapılsın kesin uyusturucu kullanıyor..gözlere baksanıza simsiyah 11 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Amed spora Git 7 7 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Sanki diğerleri çok mu iyi oynuyor,tek suçlu Samet mi? 4 6 Yanıtla
  • YAŞAR Yıldız:
    İnşaallah Allah yolunu açık etsin gidişin olsun dönüşün olmasın sen topçu falan değilsin kendine yazları karpuz ?? tezgahı aç 5 0 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    FB kendi bilir, milli takıma alınırsa “seyretmem”… el insaf ! 2 1 Yanıtla
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