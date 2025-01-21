Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların sert şekilde eleştirdiği ve ilk 11'deki yerini de kaybeden Samet Akaydın yurt dışından bir takımla kiralık transferi için anlaştı.
Ancak FIFA, Fenerbahçe'nin yurt dışında kiralık oyuncu gönderme kontenjanı dolu olduğu için milli stoperin ayrılmasına izin vermedi. FIFA kuralları gereği Fenerbahçe'nin yurt dışına gönderebileceği oyuncu kontenjanı dolu.
İşte takımdan kiralık olarak gönderilen isimler;
Yukarıdaki oyunculardan en az bir tanesi geri dönmez ya da oynadığı takım bonservisini alamazsa Samet Akaydın kiralık olarak Fenerbahçe'de ayrılamayacak. Eğer kendisini isteyen takımlardan birisi bonservisini almak isterse o zaman Fenerbahçe'den ayrılabilecek.
Son Dakika › Spor › Samet Akaydın istese de Fenerbahçe'den gidemiyor - Son Dakika
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