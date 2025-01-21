Samet Akaydın istese de Fenerbahçe'den gidemiyor - Son Dakika
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Spor

Samet Akaydın istese de Fenerbahçe'den gidemiyor

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Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın, yurt dışından bir takımla kiralık transferi için anlaşma sağladı. Ancak Fenerbahçe'nin yurt dışına gönderebileceği oyuncu kontenjanı dolu olduğu için transfer gerçekleşemiyor. Bu durumun çözümü için ise en az bir oyuncunun geri dönmesi ya da oynadığı takımın bonservisini alması gerekiyor.

21.01.2025 12:06
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların sert şekilde eleştirdiği ve ilk 11'deki yerini de kaybeden Samet Akaydın yurt dışından bir takımla kiralık transferi için anlaştı.

FIFA ENGELİ

Ancak FIFA, Fenerbahçe'nin yurt dışında kiralık oyuncu gönderme kontenjanı dolu olduğu için milli stoperin ayrılmasına izin vermedi. FIFA kuralları gereği Fenerbahçe'nin yurt dışına gönderebileceği oyuncu kontenjanı dolu.

İşte takımdan kiralık olarak gönderilen isimler;

  • Tiago Çukur - Roda
  • Miha Zajc - Toulouse
  • Emir Ortakaya - Beerschot
  • Omar Fayed - Beerschot
  • Jin-ho Jo - Rasnichki
  • Lincoln - Hull City

TAKIMDAN AYRILAMAYACAK

Yukarıdaki oyunculardan en az bir tanesi geri dönmez ya da oynadığı takım bonservisini alamazsa Samet Akaydın kiralık olarak Fenerbahçe'de ayrılamayacak. Eğer kendisini isteyen takımlardan birisi bonservisini almak isterse o zaman Fenerbahçe'den ayrılabilecek.

Samet Akaydın istese de Fenerbahçe\'den gidemiyor

Samet Akaydın, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Fifa, Son Dakika

Son Dakika Spor Samet Akaydın istese de Fenerbahçe'den gidemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • nilem2820:
    macun önce kendi takımını düşünüyor fener bir eğlence onun için 0 0 Yanıtla
  • Ümmet Güzel:
    bu adamda çok büyük bı torpil var cozemedim 0 0 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ferhat gel yanımda gt at 0 0 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ferhat abık mış 0 0 Yanıtla
  • 4857Fener:
    göz göre göre bu adamı kim fenere aldıysa futboldan anlamıyor demektir.yavaş ve ağır bir topçu olduğunu hiç mi görmediniz.teknik direktör istese bile kulüp yöneticileri olmaz bu oyuncu demeliydiler. 0 0 Yanıtla
  • Almila Arya:
    fertotoş nerdesin takviye almaya mı gittin 0 0 Yanıtla
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