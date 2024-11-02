Sami Uğurlu Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika
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Sami Uğurlu Süper Lig tarihine geçti

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Beşiktaş'a rakip olduğu 4 Süper Lig maçını da kazanan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste 4 kez mağlup eden ilk teknik adam oldu.

02.11.2024 22:08  Güncelleme: 22:54
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Sami Uğurlu, bu sonuçla tarihe geçti

BEŞİKTAŞ'I YENDİ, SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu bir ilki başardı. Beşiktaş'a rakip olduğu 4 Süper Lig maçını da kazanan 46 yaşındaki genç teknik adam, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

Sami Uğurlu Süper Lig tarihine geçti

Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sami Uğurlu Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu adam Beşiktaşın gözünde artık Johnny sins gibi duruyor. 58 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    adam EZİKTAŞ sayesinde meşhur oldu 36 10 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    bjk bu adamı da TFF'ye şikayet etsin taraflı t. direktörlük yapıyor BJK'nin hakkını yiyor 29 10 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Aferin be kel 21 7 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Beline kuvvet:)) 17 6 Yanıtla
  • Süleyman Duman:
    Ferhat hangi deliktesin sesin niye çıkmıyor:))) 20 2 Yanıtla
  • Ali Riza Cevahir:
    feroş nerdesin laa 15 2 Yanıtla
  • murat atmaca:
    bu adam güçlü bir kadro vermek lazım,,,bakmak lazım ne yapar diye 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Can:
    Beşiktaş bu adamı john sins olarak tanıyor:) 8 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Besıktası konuk etmedi konuk oldu haberi düzgün yazın 1 0 Yanıtla
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