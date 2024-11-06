Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu

Spor

Yaklaşık 1 saat önce kulüpten yapılan resmi açıklamayla Kasımpaşa ile yollarını ayıran teknik direktör Sami Uğurlu'nun yeni adresi belli oluyor.

ALANYASPOR İLE ANLAŞTI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi Alanyaspor, Sami Uğurlu ile el sıkıştı. Akdeniz ekibi, Kasımpaşa ile çok kısa bir süre önce yollarını ayıran deneyimli teknik adam ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Alanyaspor'un son detayların ardından genç çalıştırıcıyı resmi olarak açıklaması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Kasımpaşa'nın başında 11 maça çıkanUğurlu, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 14 puan toplayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 1.27 puan ortalaması tutturdu. Geçen sezonun Kasım ayında İstanbul ekibinin başına geçen ve yaklaşık 1 yıl sonra ayrılan Sami Uğurlu, son olarak Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.