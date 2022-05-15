Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı - Son Dakika
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Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı

15.05.2022 17:15
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 3-0 yaparak, sezonu şampiyon tamamladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 3-0 yaparak, sezonu şampiyon tamamladı. Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı.

İstanbul'da oynanan serinin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Safiport, bugün de Mersin'de rakibini 97-71 yenerek seride durumu 3-0 yaparak, sezonu şampiyon tamamladı. Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı. Fenerbahçe'ye kupa ve madalyalarını TBF Başkan Vekili Ömer Onan tarafından verilirken, oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Ayrıca maçın oyuncusu da Fenerbahçe'den Satou Sabally seçildi. - MERSİN

Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı

YORUMLAR
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Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Play Off, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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