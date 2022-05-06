Şampiyon fire vermedi! Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u tek golle geçti - Son Dakika

Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşılaştı. Bordo-mavililer karşılaşmayı 1-0 kazandı.

ŞAMPİYON 80 PUANA ULAŞTI

Rotasyon ağırlık bir kadroyla sahaya çıkan Trabzonspor, karşılaşmanın başında kalesinde ciddi tehlikeler yaşadı. Bordo-mavililer, 12. dakikada Bakasetas ile penaltıdan yararlanamazken, bordo-mavililer 48. dakikada Djaniny'le galibiyete ulaştı. Şampiyon Trabzonspor bu galibiyetle puanını 80'e yükseltti. Hatayspor ise 49 puanda kaldı.