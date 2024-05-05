İtalya Seri A'da lig bitmeden şampiyonluğunu garantileyen Inter, 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu. Mücadeleyi 20. dakikada Armand Lauriente attığı golle 1-0 ev sahibi takım kazandı.
Inter, bu sonuçla birlikte Serie A'da tam 29 maç sonra sahadan puansız ayrılmış oldu. Milano temsilcisini 29 maç önce mağlup eden takım 2-1'lik skorla yine Sassuolo olmuştu.
Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmayA yedek kulübesinde başladı. Hakan, 1-0 kaybedilen karşılaşmada süre almadı.
Son Dakika › Spor › Şampiyon Inter'in 29 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika
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