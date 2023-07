Şampiyon kadın güreşçiler, tecrübeleriyle gençlere kılavuz oluyor

-Tecrübeli güreşçiler Yasemin Adar, Bedia Gün, Buse Tosun ve Evin Demirhan, 75 sporcunun mücadele ettiği milli takım kamp kadrosu seçmelerinde hazır bulundu

Kadın güreşçiler, milli takım kamp kadrosuna seçilebilmek için kıyasıya mücadele etti. Pandemi tedbirlerinin titizlikle gerçekleştirildiği seçmelere 75 sporcu katılırken, kategorilerinde dereceye giren sporcular milli takım kampına davet edilecek.Tecrübeli güreşçiler Yasemin Adar, Bedia Gün, Buse Tosun ve Evin Demirhan da seçmelerde hazır bulunarak, milli takım kamp kadrosu için mücadele eden sporcuları takip etti. İstanbul'daki bir otelde yapılan seçmeler hakkında Demirören Haber Ajansı'na bilgiler veren Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, "Kadınlarda A Milli Takıma kamp kadrosu belirleme müsabakaları yapıyoruz. Müsabakalarımızı pandemi koşulları altında, tedbirlerimizi alarak gerçekleştiriyoruz. Burada bulunan tüm sporcular, hakemler, antrenörler ve görevlilerin 48 saat önce testleri yapıldı. Milli Takım kadroları için kampa çağıracağımız sporcuları tespit ediyoruz. 75 sporcu katıldı. Teknik ekibimiz, olimpiyat kota müsabakaları için burada başarılı olan sporcuları olimpiyat kota müsabakalarına seçecek. Önümüzde dünya ve Avrupa kota müsabakaları var. Kadın güreşimizde olimpiyatlara gitmeye hak kazanmak için oralarda mücadele edecek kadroyu buralardan çıkan sporcularla belirleyeceğiz" dedi."KADIN GÜREŞİNDE BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK"Tahir Yılmaz, 6 sıklette olimpiyatlara gitmek için kota mücadelesi yapacaklarını belirterek, "Kadınlarda henüz olimpiyat kotamız yok. Bundan sonraki 2 tane kota müsabakalarında inşallah en az 4 tane sporcumuzu olimpiyata gönderme hedefindeyiz. Arzu ediyoruz ki 6 sıkletin 6'sında da gideriz. Kadın güreşinde beklentilerimiz yüksek. İnşallah olimpiyatta da kadınlarda madalya almak için bu hazırlıklarımızı son hızla devam ettiriyoruz. Kadın güreşini en üst seviyelere taşımak için de buradayız" diye konuştu.YASEMİN ADAR: ESKİDEN DOĞU İLLERİNDE KADIN GÜREŞİNE SICAK BAKILMIYORDU. ŞU AN İSE DİYARBAKIR'DAN, BATMAN'DAN, TOKAT'TAN VE HAKKARİ'DEN BİLE KADIN GÜREŞÇİ ÇIKIYORAvrupa ve dünya şampiyonu güreşçi Yasemin Adar, kadın güreşine ilginin gün geçtikçe arttığını ifade ederek, "Kadın güreşine çok büyük bir ilgi var. Eskiden doğu illerinde bu konuya çok sıcak bakılmıyordu. Ama şu an biliyorum ki Diyarbakır'dan, Batman'dan, Tokat'tan ve Hakkari'den bile kadın güreşçi çıkıyor. Bu benim için çok gurur verici bir şey. İnşallah ilerleyen zamanlarda tüm Türkiye artık kadın güreşini bilir ve benimser" şeklinde konuştu.Olimpiyat kotası almak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Yasemin Adar, "Tüm dünyayı saran pandemiden dolayı bir çok organizasyon iptal edildi. Ama şu an önümüzde yapılacak olan olimpiyat kota müsabakası var. Hepimiz oraya hazırlanıyoruz, özellikle de olimpik sıkletler. Burada yapılan müsabakalar da milli takımı belirleme kadrosu. Bazı sakatlıklarımızdan dolayı biz burada güreşmiyoruz. Bunun sonrasında da Ukrayna'da bir kampımız olacak. Oraya hazırlanacağız. Daha sonrasında da bizim için önemli olan 18- 21 Mart tarihinde Avrupa kalifikasyonu yapılacak. İnşallah orada da ülkemizi iyi bir şekilde temsil ederek, olimpiyat kotasını alıp mücadele etmek istiyoruz. Tabi olimpiyatların yapılıp yapılmayacağı da belli değil. Burada da pandemiden dolayı bütün önlemler alınmış durumda. Güreş her ne kadar temas sporu olsa da, bunun öncesinde yapılan Covid testlerinden sonra müsabakalara katılma kararı alıyoruz" dedi."ÇOK BÜYÜK BİR İLERLEME KATETMİŞİZ"Milli güreşçi, altyapıdan çok iyi sporcuların çıkacağına inandığını dile getirerek, şunları söyledi;"Yaşımızdan dolayı elbet bir gün güreşi bırakacağız. Aktif sporculuk hayatımıza son vereceğiz ama altyapıdan istiyoruz ki çok iyi güreşçiler çıksın. Bizim başarılarımızın üzerine başarılar katsınlar. Çünkü toplum tarafından kadın güreşi çok fazla bilinmiyor, bu nedenle ne kadar başarılı olursak, toplum bizi benimseyecek ve başarılarımızla bilecekler ve öğrenecekler. Amacımız şu an sadece altyapıları izleyerek gelecek vadedip etmeyeceklerini öğrenmek. Ama çok büyük bir ilerleme katetmişiz. Çok güzel müsabakalar çıkıyor ve altyapıdan da çok iyi sporcular çıkacağını düşünüyorum." BEDİHA GÜN: 2021'DEKİ OLİMPİYATLARA HAZIRIZ, ÜLKEMİZİ GÜZEL TEMSİL EDECEĞİZMilli güreşçi Bediha Gün ise, "2021'deki olimpiyatlara hazırız, ülkemizi güzel temsil edeceğiz" diyerek, "Olimpiyat sürecindeyiz, hazırlanıyoruz. Çeşitli müsabakalarımız var olimpiyat için. Milli takıma belirleme maçlarımız yapılıyor. Pandemi nedeniyle katılım az oldu, geçen sene ilk 10'a giren kişiler katılıyor. Güzel, kaliteli maçlar oluyor. Gelecek vadeden sporcularımız da var. Ayrıca milli takımda bize yardımcı olacak arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. 2024, 2028 için belirlenecek sporcular buralardan geçiyorlar, biz de buralardan geldik. Güzel bir süreç geçiriyoruz. Ülkelerle güzel kamplarda bulunuyoruz. 2021'deki olimpiyatlara hazırız, ülkemizi güzel temsil edeceğiz" dedi."İNŞALLAH ONLAR DA BU YOLLARDAN GEÇECEKLER, İNANIYORLAR, BAŞARACAKLAR"Altyapıda başarılı sporcuların olduğunu sözlerine ekleyen Bediha Gün, "Genelde küçük kardeşlerimiz geliyor, 'Abla nasıl başardın, bayrakla koşmak nasıl bir duygu, olimpiyatlara gitmek nasıl bir duygu' diye soruyorlar. Bu merakları çok güzel, bizim de hoşumuza gidiyor. Çünkü zamanında bizim böyle imkanlarımız olmadı. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, her alanda. Genellikle onlar alttan geldiği için teknik açıdan düzeltebiliyorlar, gelişebiliyorlar. Psikolojik olarak zor değil, başarmış ablaları olduğunu söylüyoruz. İdol olarak. Bu duygu çok güzel onlar için. Başaramayacak bir şey de yok ortada. Bunlar çok güzel duygular. İnşallah onlar da bu yollardan geçecekler, inanıyorlar, başaracaklar.Eskiden kadın güreşi denildiğinde tereddütte kalınırdı. Ama şimdi örnekler olduğu için, Yasemin Adar, Buse Tosun, Evin Demirhan, Bediha Gün... Şimdi öyle bakılmıyor, ablaları var, güzel yerlerden gelmişler, imkanları çok iyi, zorlukları onlar çekmişler. Eskiden böyle değildi, şimdi Avrupa'da ve dünyada madalyalarımız var. Gençlerde, büyüklerde... Olimpiyat madalyalarımız eksik. Olimpiyatta da madalya alırsak güzel bir örnek olacak, katılım daha çok olacak. Başarılabilecek olduğunu görüyorlar, alttan güzel geliyor sporcular" açıklamasını yaptı.EVİN DEMİRHAN: YENİ JENERASYON DA AVRUPA VE DÜNYADA MADALYALAR ALMAYA BAŞLADILARAvrupa ve dünya üçüncüsü milli güreşçi Evin Demirhan da, yeni jenerasyonun kadın güreşinde birçok ilklere ve başarılara imza atacağını belirterek, "Benim kendi kilomda yarışan kardeşim var, Zehra Demirhan. Ondan çok umutluyum. Kendisi yıldızlar Avrupa 3'üncüsü oldu. İleride de çok iyi başarılar yakalayacağını düşünüyorum. Yıldızlarda yeni yeni madalyalar almaya başladık. Ben, Buse, Yasemin abla ve Bediha bir hava yakalamıştık. Madalyalar alıyorduk ama alttan gelen sporcular yoktu. Yeni jenerasyon da Avrupa ve dünyada madalyalar almaya başladılar. Bu da çok umut verici kadın güreşi olarak. Bugün de çok yetenekli ve başarılı sporcuların olduğunu gördük. Bu şekilde de devam ederlerse inşallah kadın güreşi çok daha ilklere ve başarılara imza atacaktır" diye konuştu.BUSE TOSUN: BİZLER YARININ ÇOCUKLARINI ŞAMPİYON OLARAK YETİŞTİRMEYE ADAY İNSANLARIZ. İNŞALLAH ÖRNEK OLABİLİYORUZDURMilli güreşçi Buse Tosun ise, kadın güreşinin büyük bir ivme kazandığını ve yarının sporcularını şampiyon olarak yetiştirmeye aday insanlar olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Pandemi nedeniyle zaten arkadaşlarımız çalışmalarını hiç bırakmadılar. Altyapıdan gelen öğrenciler de TOHM'da antrenmanlara devam ettiler. Kadın güreşi de zaten büyük bir ivme kazandı, çıkmayan madalya, alınmadık başarı kalmadı. Bizler 2020 Olimpiyatları'na hazırlandık. Kazanılmamış madalyayı kazanmak istiyoruz. 2024 olimpiyatlarında da güzel sonuçların elde edilebileceğini inanıyoruz.Biz zaten Covid-19'dan itibaren antrenmanlara devam ettik. Milli takım antrenörlerimize bağlanarak, antrenmanlarımızı tamamlamaya çalıştık. Zaten bu durumda sadece biz değiliz, bütün dünya bununla savaşıyor. Bizim eksiğimiz oldu mu, olmadı. Diğer ülkelere göre bence gayet iyi çalıştık. İnşallah bunu da madalyayla taçlandıracağız.Oluyor, biz örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Bizler yarının çocuklarını şampiyon olarak yetiştirmeye aday insanlarız. İnşallah örnek olabiliyoruzdur. Tabii ki her geldikleri zaman, boş çevirmeyiz. Bizden bir şeyler alabilme imkanları olursa biz açığız. İnşallah ileride bizim başarılarımızdan daha büyük başarılara imza atan kadın güreşçiler ortaya çıkar. 'Nasıl oluyor', diyorlar. 'Nasıl yapıyorsunuz, antrenman programlarınız nasıl, beslenmeniz nasıl', bu şekilde soruyorlar. Güreşte tabii ki çalışma çok önemli ama bir yetenek sporu. Bu yetenek isteyen bir spor. Çalışmanın daha üstünde gelen bir şey."AYŞEGÜL ÖZBEGE: TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDAN SONRA AVRUPA, DÜNYA VE OLİMPİYATLARI HEDEFLİYORUZ76 kiloda mücadele eden Ayşegül Özbege de, Türkiye Şampiyonası'ndan sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatları hedeflediklerini dile getirerek, "10 senedir milli takımdayım. Pandemi dolayısıyla aslında Türkiye şampiyonası yapılmayacaktı ancak kadın güreşinin devam etmesi için talep ettik. O yüzden de düzenlendi. Türkiye Şampiyonası'ndan sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatları hedefliyoruz. Buna göre de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi dolayısıyla sıkıntılar yaşadık, tek yaptığımız şey atletizm sporcusu gibi koşu yapmak oldu. Çünkü hareket kabiliyetimiz kısıtlandı. Pandeminin 2'nci 3'üncü ayından sonra kamplar başladı ama çok büyük titizlikle yapıldı. Yavaş yavaş da vücudumuz açılmaya başladı" ifadelerini kullandı.57 kiloda podyuma çıkan milli güreşçi Mehlika Öztürk ise, pandemi nedeniyle çok az çalışma fırsatı bulduklarını belirterek, "Pandemiden dolayı çok az çalışma fırsatımız oldu. Antrenman sıkıntıları yaşadık. Çalışmalarımızı evde sürdürmeye çalıştık. Yeni yeni toparlanmaya başladık. Kamplarımız olmuyordu. Bir çok maçımız müsabakamız iptal oldu. Yoğun maçlara çıkamadık. İnşallah pandemiyi atlatırız ve işimizi sağlıklı bir şekilde yaparız. Her şeyden önce sağlık tabii ki de" dedi.YASEMİN AYTAR: KADINLARIN DA BAŞARABİLDİĞİNİ HERKESE GÖSTERİYORUZ

76 kiloda mücadele eden Yasemin Aytar da, kadın güreşinde alınan başarılarla kadınların da başarabildiğini herkese gösterdiklerini ifade ederek, "Kadınlar yapamaz, kadınlardan bir şey olmaz düşüncesini attık artık. Kadınların da bir işi başarabileceğini, sadece ev işi yapmaktansa başka branşlarda da kendimizi ön plana çıkarttık. Bunun adına da bir kadın olarak çok seviniyorum. Buradaki bütün kadın sporcuların da başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.