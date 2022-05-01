Şampiyondan soyunma odası pozu - Son Dakika

Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, 2-2 berabere kalarak Şampiyonluğu garantiledi. Müsabaka sonrası bordo mavili futbolcular ve teknik heyet maç sonu soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi. Şampiyonluk poz Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından, "Sevdasıyla, davasıyla, tutkusuyla" yazılarak paylaşıldı. - TRABZON
Kaynak: İHA
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