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Şampiyondan tavsiyeler - Son Dakika

Şampiyondan tavsiyeler

25.12.2021 10:13
Şampiyondan tavsiyeler

Dünyada bir çok ülkede yapılan yarışmalarda çeşitli dereceler kazanan Eskişehirli vücut geliştirme şampiyonu antrenör Kemal Doğan, fitness ile uğraşan sporculara tavsiyelerde bulundu.

Dünyada bir çok ülkede yapılan yarışmalarda çeşitli dereceler kazanan Eskişehirli vücut geliştirme şampiyonu antrenör Kemal Doğan, fitness ile uğraşan sporculara tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mevzun olan Kemal Doğan, World Amateur Body Building Association (WABBA) 'da ikinci, National Amateur Body-Builder's Association (NABBA)'da birinci ve Global Powerlifting Alliance (GPA WOLRD CUP) 'da üçüncü oldu. Yaklaşık 15 yıldır vücut geliştirme sporuyla uğraşan antrenör, yarışmalara hazırladığı sporculara ve bu spora ilgi duyanlara tavsiyelerde bulundu.

"Düzgün beslenmeli, doğru antrenman yapmalı ve yeterince dinlenmeli"

Vücut geliştirme meraklılarına tavsiyelerde bulunan Kemal Doğan, "Her şeyden önce düzgün beslenme programına uyup, doğru tekniklerle antrenman yapmalı ve son olarak da yeterince vücudu dinlendirmelidir. Bu düzeni hayatında disipline eden bir insan, vücudundaki değişikleri net bir şekilde görür" dedi.

"Giydiğiniz kıyafet bile üzerinizde daha güzel duruyor"

Fitness ile uğraşan insanların fiziksel ve psikolojik olarak çok daha iyi hissettiğini ifade eden Doğan, "Antrenman yaptığınız zaman, gün içerisinde yaşadığınız stresi ve yorgunluğu salonda atabiliyorsunuz. Bir kere zaten, görüntü olarak daha hoş daha güzel fiziğe sahip oluyorsunuz. Giydiğiniz kıyafet bile üzerinizde daha güzel duruyor. Psikolojik olarak da antrenman sonrasında vücut, mutluluk hormonu salgılıyor" diye ifade etti.

"Bu iş için sabır gerekiyor"

Güç sporu ile uğraşan sporcuların, bu işi bilinçli bir şekilde yapması gerektiğini vurgulayan Doğan, vücut geliştirmek için önce sabrın önemine değinerek "Salonlarda bu işi hakkıyla yapan antrenörler var. Onlarla iletişime geçip hem teknik detaylarda hem de diyet konusunda verilen programları takip etsinler. Bunların dışında ekstradan bir şeyler yapmaya gerek yok. Bu iş için sabır gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor ve doğru kişiden doğru taktikleri aldığı takdirde; istediği sonuca mutlaka ulaşır" diye mesaj verdi. - ESKİŞEHİR

Şampiyondan tavsiyeler
Şampiyondan tavsiyeler
Şampiyondan tavsiyeler
Şampiyondan tavsiyeler
Şampiyondan tavsiyeler
Şampiyondan tavsiyeler

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Spor Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Kemal Doğan, Fitnes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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