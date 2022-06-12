Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye gidiyor! Zinedine Zidane'ın yeni takımı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye gidiyor! Zinedine Zidane'ın yeni takımı belli oldu

12.06.2022 19:54
Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye gidiyor! Zinedine Zidane'ın yeni takımı belli oldu

Mauricio Pochettino yönetiminde de Şampiyonlar Ligi kazanamayan Paris Saint-Germain'in Zinedine Zidane ile anlaştığı ifade edildi. Fransız devinin, Real Madrid ile üst üste 3 kez Devler Ligi'ni kazanan deneyimli hoca ile yıllık 25 milyon eurodan 3 senelik sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi hasretini geçen sezon da dindiremeyen Paris Saint-Germain, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolları ayırıyor. Fransız devi, koleksiyonunda 3 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Zinedine Zidane'a imza attırmaya çok yakın.

ZIDANE YILLIK 25 MİLYON EURO KAZANACAK

Sporx'in Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, Fransız teknik adam Zinadine Zidane, Paris Saint Germain ile yıllığı 25 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde, Mauricio Pochettino ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ve Arjantinli teknik adama bu konuda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. PSG yönetiminin Pochettino ile birkaç gün içinde yollarını ayırıp haziran ayının sonuna kadar Zinadine Zidane'ı açıklamayı planladığı belirtildi.

3 KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

Daha önce Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek istediği için Paris Saint Germain'in teklifini kabul etmeyen Zinadine Zidane'ın, PSG yönetimi ile yaptığı görüşmelerden sonra proje ikna olduğu ifade edildi. Zinadine Zidane, Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak adından söz ettirmişti.

YORUMLAR
500

Mauricio Pochettino, Paris Saint Germain, Zinedine Zidane, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye gidiyor! Zinedine Zidane'ın yeni takımı belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:43 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 19:57:41. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye gidiyor! Zinedine Zidane'ın yeni takımı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement