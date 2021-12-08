Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, sahasında Club Brugge'ü 4-1 mağlup etti. Fransız devinde, Lionel Messi attığı golle maça damgasını vururken tarihe de adını altın harflerle yazdırdı.
Belçika ekibinin ağlarına biri penaltıdan olmak üzere iki gol bırakan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde benzeri görülmedi! Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti - Son Dakika Spor