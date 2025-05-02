Şampiyonlar Ligi'nde eşi benzeri görülmemiş senaryo - Son Dakika
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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde eşi benzeri görülmemiş senaryo

Şampiyonlar Ligi\'nde eşi benzeri görülmemiş senaryo

Tottenham ve Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale kalması durumunda, Premier League, Şampiyonlar Ligi'ne 6 takım gönderecek. Bu durum, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ülkenin ilk kez 6 takımla turnuvaya katılması anlamına gelecek.

02.05.2025 17:50
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İngiliz ekiplere Şampiyonlar Ligi'nde ambargo koymak üzere. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 takımla mücadele edecek olan İngiltere, Avrupa Ligi sayesinde bir kontenjan daha alabilir.

DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçlarında Manchester United, Athletic Bilbao deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.

Final yolunda avantajı yakalayan Premier Lig ekipleri rövanşta hata yapmazsa adlarını finale yazdıracak. Premier Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlara ek olarak Avrupa Ligi'ni Manchester United veya Tottenham'ın kazanması durumunda takım sayısı 6'ya yükselecek. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir ülke, 6 takımla turnuvada yer alacak.

Manchester United, Tottenham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde eşi benzeri görülmemiş senaryo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman A:
    Kota olması lazım.En fazla ilk 3'e giren olmalı.Böylelikle kendi ligleride kaliteli olur.Bu ne ya bir ülkeden 5-6 takım. 3 8 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    futbolun hakikaten beşiği 3 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Onu bunu bilmem ama gerçekten helal olsun united mesela kaç yıldır şampiyonluk yok ama her yıl uefa turnuvalarında en az çeyrek final yarı final görüyor şimdi de büyük ihtimalle final oynayacak. Bizimkiler 3 günde bir maç oynuyoruz diye sürekli şikayet edip elenip gelincede neredeyse şükür çekiyorlar artık hafta bir maç oynayacağız diye ondan sonra kalk ben Avrupa takımıyım Avrupa fatihi yim. Kurduğunuz kadrolarla zaten ligde başarı kaçınılmaz önemli olan Avrupa da başarılı olup ülke adını duyurabilmek. 2 0 Yanıtla
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