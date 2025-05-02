Şampiyonlar Ligi\'nde eşi benzeri görülmemiş senaryo

ferudun ozmen:

Onu bunu bilmem ama gerçekten helal olsun united mesela kaç yıldır şampiyonluk yok ama her yıl uefa turnuvalarında en az çeyrek final yarı final görüyor şimdi de büyük ihtimalle final oynayacak. Bizimkiler 3 günde bir maç oynuyoruz diye sürekli şikayet edip elenip gelincede neredeyse şükür çekiyorlar artık hafta bir maç oynayacağız diye ondan sonra kalk ben Avrupa takımıyım Avrupa fatihi yim. Kurduğunuz kadrolarla zaten ligde başarı kaçınılmaz önemli olan Avrupa da başarılı olup ülke adını duyurabilmek.