Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 3-2 yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool ekibi, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ceramica Stadı'nda İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk oldu. Ev sahibi ekip, Boulaye Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Liverpool, 62. dakikada Fabinho, 67. dakikada Luis Diaz ve 74. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle maçı 3-2 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Bu arada İspanyol ekibinden Etienne Capoue , 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.Öte yandan Liverpool forması giyen Sadio Mane, Villarreal karşısında attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sonrasında en çok gol atan Afrikalı futbolcu oldu.İKİNCİ FİNALİS BELLİ OLUYORBu arada Real Madrid , 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında bugün TSİ 22.00'de Manchester City'yi ağırlayacak.

- İstanbul