Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde tekrardan yapıldı. TSİ 14.00'te gerçekleştirilen kura çekimi, kurum harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik sorundan dolayı iptal edilmiş ve kura çekiminin TSİ 17.00'de tekrardan yapılacağı açıklanmıştı. Yeniden gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Salzburg - Bayern Münih Sporting CP - Manchester City Benfica - Ajax Chelsea - LilleAtletico Madrid - Manchester United Villarreal - JuventusInter - Liverpool PSG - Real Madrid

Son 16 turunun ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 8-9 ve 15-16 Mart'ta oynanacak.