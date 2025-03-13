Şampiyonlar Ligi\'nde Vinicius Junior\'dan olay hareket

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, Atletico Madrid'i seri penaltı atışları sonucunda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

YAPTIĞI HAREKET OLAY OLDU

Karşılaşmada 115 dakika sahada kalan Vinicius Junior, oyundan çıkarken Atletico Madrid tribünlerine yaptığı hareketle tepki çekti. Yerini Endrick'e bırakan Vinicius Junior, kenara geldiğinde tribünlere "15" ve "0" işareti yaptı. Bu hareket Real Madrid'in 15 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu, Atletico Madrid'in ise henüz hiç Devler Ligi şampiyonluğunun bulunmadığı anlamına geliyordu.

HERKES AYAĞA KALKTI

Brezilyalı futbolcunun bu davranışı sonrası Real Madrid yedek kulübesi arkasında bulunan Atletico Madrid taraftarlarının hepsi ayağa kalktı ve Vinicius Junior'a tepki gösterdi.