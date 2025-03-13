Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı

Geniş Video İzle

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in penaltısı, tartışmalara sebep oldu. VAR incelemesinde Alvarez'in topa iki kez dokunduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı. Bu durum, dünya basınında geniş yer buldu.

13.03.2025 11:40  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün oynanan maçların ardından tamamlandı. Devler Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşirken gecenin en büyük derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Real Madrid'in sahasında oynanan ilk maçı eflatun-beyazlılar 2-1 kazanmış ve avantajı yakalamıştı. Rövanş maçında ise Atletico Madrid erken bir golle üstünlüğü yakalarken 90 dakikada başka gol sesi çıkmayınca mücadele uzatmalara gitti.

ALVAREZ'İN GOL OLAN PENALTISI GECEYE DAMGA VURDU

Maçın uzatma bölümünde de ağlar havalanmadı ve turu geçen takımı penaltılar verdi. Real Madrid penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup edip çeyrek finale kaldı. Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in penaltısı ise maça damga vururken tartışmalara sebep oldu.

Atletico Madrid'in ikinci penaltısında topun başına geçen Julian Alvarez, ayağının kaymasına rağmen ağları havalandırdı. Golden sonra yapılan VAR incelemesinde Alvarez'in topa iki kez dokunduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

"SÜREKLİ AĞLIYORLAR"

Maçın ardından konuşan Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, "Bu mağduriyetten bıktım. Bu tarz şeyler için sürekli ağlıyorlar. Hakemler ne İspanya'da ne de Avrupa'da bir takıma fayda sağlamak istemiyor. Maçın ilk dakikasında öne geçip ikinciyi atamıyorsanız bu sizin hatanızdır" dedi.

"HİÇ GÖRMEDİM"

Maçtan sonra basın toplantısına çıkan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, "Buradan Julian'ın topa iki kez dokunduğunu gören varsa elini kaldırsın. Hadi ama... hayır mı? Hiç kimse? Kimse elini kaldırmıyor. Penaltılarda VAR'ın penaltı kararı verdiğini hiç görmedim.'' dedi.

Şampiyonlar Ligi\'ne damga vuran penaltı

Atletico Madrid, Real Madrid, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Ülgülü:
    Aynısı BEŞİKTAŞ a oldu iptal edildi bunu çok uzattılar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı Özcan Deniz’e bir şok daha Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı! Özcan Deniz'e bir şok daha
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı
Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
Kesme altına yeni düzenleme geliyor Kesme altına yeni düzenleme geliyor
Kesme altına yeni düzenleme geliyor Kesme altına yeni düzenleme geliyor
Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt
İstanbul’u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
Japonya’da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına “dostluk“ yanıtı Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına "dostluk" yanıtı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi
Trump’ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak
Bingöl’de Şaşırtan Zincirleme Kaza Bingöl'de Şaşırtan Zincirleme Kaza
Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır
Deniz Uğur’un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi
Dev kuruluş ekonomi için olumsuz tablo çizdi Dev kuruluş ekonomi için olumsuz tablo çizdi

10:32 Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
00:39 Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı
16:01 Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
15:42 Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
15:26 Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım
15:21 Survivor’da korku dolu anlar Çılgın Sedat bayıldı Survivor'da korku dolu anlar! Çılgın Sedat bayıldı
15:16 Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti
15:14 Karaman’da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı Karaman'da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı
15:05 Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor
15:03 Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı Dürbünlü silahlar da var Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı! Dürbünlü silahlar da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 12:00:41. #7.11#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.