UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu maçlarının heyecanı başladı. Turun ilk ayağında dün gece 4 maç oynandı. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki gecenin maçlarının sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid, Manchester City'yi deplasmanda 3-2 yendi. Real Madrid'in son golü 90+2. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde;
Şampiyonlar Ligi'nde 12 Şubat Çarşamba gününün maç programı şu şekilde;
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 9-24. sırada bitiren ekiplerin mücadele ettiği play-off aşamasında takımlar, son 16 bileti almaya çalışıyor.
8 haftadan oluşan lig aşamasını ilk 8'de tamamlayarak adını doğrudan son 16 turuna yazdıran takımlar; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa olmuştu.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları - Son Dakika
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