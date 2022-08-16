Kopenhag-Trabzonspor maçı başladı! Canlı anlatım

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Parken Stadyumu'nda Kopenhag'a konuk oldu. EXXEN'den canlı yayınlanacak mücadelede temsilcimizin tek hedefi, Trabzon'a avantajlı bir skorla dönmek.
Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.
Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Claesson, Zeca, Lerager, Pep Biel, Haraldsson, Falk, Krıstıansen
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Kouassi, Trezeguet, Cornelius
Dakika 9: Maalesef top ağlarda. Kopenhag, Viktor Claesson'un golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 5: Kopenhag önde baskıyla topu kazandı ancak Siopis'in çabası topu tekrar Trabzonspor'a kazandırdı. Eren'in Trezeguet'e göndermek istediği pasta savunma araya girerek topu taca gönderdi.
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