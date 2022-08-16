Kopenhag-Trabzonspor maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika
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Kopenhag-Trabzonspor maçı başladı! Canlı anlatım

16.08.2022 21:03

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag ile karşılaşıyor. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Parken Stadyumu'nda Kopenhag'a konuk oldu. EXXEN'den canlı yayınlanacak mücadelede temsilcimizin tek hedefi, Trabzon'a avantajlı bir skorla dönmek.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Claesson, Zeca, Lerager, Pep Biel, Haraldsson, Falk, Krıstıansen

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Kouassi, Trezeguet, Cornelius

CANLI ANLATIM

Dakika 9: Maalesef top ağlarda. Kopenhag, Viktor Claesson'un golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 5: Kopenhag önde baskıyla topu kazandı ancak Siopis'in çabası topu tekrar Trabzonspor'a kazandırdı. Eren'in Trezeguet'e göndermek istediği pasta savunma araya girerek topu taca gönderdi.

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Son Dakika Spor Kopenhag-Trabzonspor maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kopenhag-Trabzonspor maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika
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