Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti

24.08.2022 20:33

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, sahasında Kopenhag'ı misafir ediyor. Saat 22.00'de başlayacak maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek. Karşılaşamada ilk 11'ler netleşti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Kopenhag'ı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden temsilcimiz, bu maçta kendisini grup etabına taşıyacak skoru almayı hedefliyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemedi. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı; Dorukhan, Siopis; Abdülkadir, Bardhi, Djaniny; Cornelius.

Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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