Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Kopenhag'ı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden temsilcimiz, bu maçta kendisini grup etabına taşıyacak skoru almayı hedefliyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemedi. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı; Dorukhan, Siopis; Abdülkadir, Bardhi, Djaniny; Cornelius.

Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel