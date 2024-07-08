Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler - Son Dakika
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Spor

Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisini çok mutlu ve motive hissettiğini belirten Mourinho, ''Her kulübüm bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Sorumluluklarımı biliyorum. Bu arada çok iyi karşılandım. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz 2 senedir burada ve çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek'' dedi.

08.07.2024 11:42
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR MOTİVEYİM"

Kendisi hakkında konuşan başarılı antrenör, "Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığı kadar motiveyim. İçinde bulunduğumuz şartlar kolay değil. Oyuncularımın yarısı milli takımlaydı. 2 hafta içerisinde de Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Biz elimizdeki oyuncularla çalışmamızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Her kulübüm bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Sorumluluklarımı biliyorum. Bu arada çok iyi karşılandım. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz 2 senedir burada ve çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OYUNCULAR TAKIMDA KALACAK"

" Milli Takım'da oynayan Ferdi, İrfan Can, Mert Müldür, Samet Akaydin satılacak mı? Ne düşünüyorsunuz?" Sorusunu da yanıtlayan Mourinho, "Başkanımız çok direkt bir mesaj verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Bu mesajı çok direkt bir şekilde verdi. En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma dönmesi. Hızlı olacak bir şey değil, adım adım. Bugün Livakovic ve Szymanski ilk idmanlarına çıkacak. Çağlar ilk kez topla idmana başlayacak. Tadic çarşamba dönecek. Yaşadığımız en büyük zorluk bu. Bu iyi bir sebepten ötürü. Transfer piyasasında nelere ihtiyacımız var biliyoruz. Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmak bize yardım etmiyor. Transfer pazarı hareketli. Birçok takım 23'ünde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak. Lugano maçında en iyi durumumuzda olmayacağız ama rövanş maçında tribünlerimiz kazanmamız için bize yardımcı olacaklar" dedi.

Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho\'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: 35 milyon fenerbahçe taraftarımı hahahahaha:)))))))))))) 17 28 Yanıtla
    Orçun Kömür: Noldu zoruna mı gitti 25 7 Mustafa BOZKURT: Ferhat Türkiye nüfusundan bir haber yaşıyor olman şaka mı? 11 1 ferhat eser: mustafa en fazla 15 er milyon fb seyircisi var Beşiktaşta fenerbahçede galasarayda öyle üye sayısına bak 50 buni gecememissin 35 milyondan bahsediyosunuz çoluk çocuğa güldürmeyin kendinizi 5 7 ferhat eser: yok orçuncum zoruma gitmedi ama doğru ya Kadıköydeki maçlarda 30 bin seyirci icerdeyken 5 milyonuda kapıda bilet bulamadığı için kendisini dövüyor geri kalan 30 milyonda ekranlara kitleniyor çok haklısınız 3 4 Erman Gulerman: Bitik ferro seni 1 1
  • Aydin Takmaz: 35 mi yok 45 milyon ahaha ?? 4 0 Yanıtla
  • Mustafa BOZKURT: Jose Mourinho ???? 2 2 Yanıtla
  • Murat sağlam: 50 dir o 50;)) 3 0 Yanıtla
  • Emrullah Güllü: õlulerde bu sayiyinin içinde 0 0 Yanıtla
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